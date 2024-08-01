Вестник Кавказа

Пожар в Тбилиси около ж/д вокзала: никто не пострадал

Пожар в Тбилиси около ж/д вокзала: никто не пострадал
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В районе Лоткина на склоне случился небольшой пожар – загорелись старые покрышки недалеко от железнодорожного вокзала. Сотрудники чрезвычайных служб уже справились с огнем. Пострадавших среди местных жителей и гостей города нет.

В грузинской столице произошел пожар, перепугавший местный жителей и туристов – столб дыма был виден с разных точек города, рассказали в Службе по управлению ЧС республики.

В районе Лоткина, севернее от ж/д вокзала на склоне, загорелись использованные покрышки, от которых и пошел плотный столб дыма.

Пожарные уже успели потушить возгорание. В результате инцидента все остались в целости и сохранности.

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