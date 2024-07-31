Стрельба в Батуми у ресторана: есть пострадавшие

В грузинском Батуми произошла стрельба на улице Качинских около кафе, в результате пострадали трое сотрудников заведения. Кто совершил выстрелы и почему, еще выясняет полиция.

В аджарской столице случилась потасовка у ресторана: в результате стрельбы ранены три человека, рассказали грузинские СМИ.

Все произошло поздно вечером накануне. Очевидцы услышали четыре выстрела около ресторана на улице Качинских в Батуми. По начальным данным все трое пострадавших – работники заведения, двое мужчин и одна девушка. Всем не более 25 лет. На карете скорой помощи их оперативно госпитализировали.

Сейчас местная полиция выясняет детали произошедшего и ищет виновника.