Вестник Кавказа

Стрельба в Батуми у ресторана: есть пострадавшие

Машина полиции в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В грузинском Батуми произошла стрельба на улице Качинских около кафе, в результате пострадали трое сотрудников заведения. Кто совершил выстрелы и почему, еще выясняет полиция.

В аджарской столице случилась потасовка у ресторана: в результате стрельбы ранены три человека, рассказали грузинские СМИ.

Все произошло поздно вечером накануне. Очевидцы услышали четыре выстрела около ресторана на улице Качинских в Батуми. По начальным данным все трое пострадавших – работники заведения, двое мужчин и одна девушка. Всем не более 25 лет. На карете скорой помощи их оперативно госпитализировали.

Сейчас местная полиция выясняет детали произошедшего и ищет виновника.

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