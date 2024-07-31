Вестник Кавказа

"Динамо" усилилось игроком сборной Ирана

Мохаммад Хоссейннежад
© Фото: сайт футбольного клуба “Динамо“ Махачкала
Иранский полузащитник Мохаммад Хоссейннежад будет защищать цвета махачкалинского "Динамо". На его счету два матча за национальную команду своей страны.

Махачкалинское "Динамо" подписало контракт с полузащитником сборной Ирана Мохаммадом Хоссейннежадом. Об этом сказано в сообщении на сайте клуба.

Срок контракта не разглашается. За махачкалинцев 21-летний хавбек будет выступать под 10-м номером.

Мохаммад Хоссейннежад и Шамиль Газизов
© Фото: сайт футбольного клуба "Динамо" Махачкала

Справка

Предыдущим клубом Хоссейннежада был иранский "Сепахан". В сезоне 2023/24 он провел за команду 22 матча в чемпионате, отметившись в них тремя результативными передачами. На его счету также два забитых мяча и один ассист в четырех матчах Азиатской Лиги чемпионов. За национальную команду своей страны провел два матча.

Турнирная таблица

После 3 туров "Динамо" занимает 13-е место в чемпионате России. В активе команды 2 очка.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1300 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дагестанское дерби состоится во Второй лиге по футболу

Дагестанское дерби состоится во Второй лиге по футболу

&quot;Динамо&quot; Махачкала заплатит штраф за поведение болельщиков

"Динамо" Махачкала заплатит штраф за поведение болельщиков

Клубы из Азербайджана, Армении и Грузии стартовали в 3-м раунде квалификации Лиги конференций

Клубы из Азербайджана, Армении и Грузии стартовали в 3-м раунде квалификации Лиги конференций

&quot;Арарат-Армения&quot; стартовал в 3-м раунде квалификации Лиги конференций с поражения, &quot;Пюник&quot; – с победы

"Арарат-Армения" стартовал в 3-м раунде квалификации Лиги конференций с поражения, "Пюник" – с победы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы