"Динамо" усилилось игроком сборной Ирана

Иранский полузащитник Мохаммад Хоссейннежад будет защищать цвета махачкалинского "Динамо". На его счету два матча за национальную команду своей страны.

Махачкалинское "Динамо" подписало контракт с полузащитником сборной Ирана Мохаммадом Хоссейннежадом. Об этом сказано в сообщении на сайте клуба.

Срок контракта не разглашается. За махачкалинцев 21-летний хавбек будет выступать под 10-м номером.

© Фото: сайт футбольного клуба "Динамо" Махачкала

Справка

Предыдущим клубом Хоссейннежада был иранский "Сепахан". В сезоне 2023/24 он провел за команду 22 матча в чемпионате, отметившись в них тремя результативными передачами. На его счету также два забитых мяча и один ассист в четырех матчах Азиатской Лиги чемпионов. За национальную команду своей страны провел два матча.

Турнирная таблица

После 3 туров "Динамо" занимает 13-е место в чемпионате России. В активе команды 2 очка.