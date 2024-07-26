Вестник Кавказа

Хавбек сборной Алжира пополнил ряды "Динамо" Махачкала

Хавбек сборной Алжира пополнил ряды "Динамо" Махачкала
© Фото: телеграм-канал “Динамо“ Махачкала
Алжирец Уссем Мрезиг усилил состав "Динамо" Махачкала. Опорный полузащитник подписал долгосрочный контракт. В 2023 году он стал лучшим игроком Кубка Африки.

ФК "Динамо" Махачкала объявило о подписании долгосрочного соглашения с алжирским футболистом Уссемом Мрезигом.

Алжирец перебрался в стан клуба из Дагестана из алжирского "Белуиздада", за которой 24-летний хавбек провел большую часть своей футбольной карьеры.

В составе бывшей команды он становился трехкратным чемпионом Алжира, а также выигрывал Кубок страны. Мрезиг признавался лучшим игроком алжирского первенства в 2022 году.

Ранее махачкалинцы сообщили о подписании контракта с защитником грузинской сборной Джемалом Табидзе.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1250 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Защитник сборной Грузии по футболу стал игроком &quot;Динамо&quot;

Защитник сборной Грузии по футболу стал игроком "Динамо"

&quot;Ахмат&quot; сыграл вничью с Оренбургом, &quot;Динамо&quot; Махачкала – с &quot;Краснодаром&quot; 

"Ахмат" сыграл вничью с Оренбургом, "Динамо" Махачкала – с "Краснодаром" 

Глава Дагестана оценил готовность махачкалинского &quot;Динамо&quot; к РПЛ

Глава Дагестана оценил готовность махачкалинского "Динамо" к РПЛ

Президент &quot;Динамо&quot; рассказал о задаче махачкалинцев в РПЛ

Президент "Динамо" рассказал о задаче махачкалинцев в РПЛ

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы