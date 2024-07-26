Хавбек сборной Алжира пополнил ряды "Динамо" Махачкала

Алжирец Уссем Мрезиг усилил состав "Динамо" Махачкала. Опорный полузащитник подписал долгосрочный контракт. В 2023 году он стал лучшим игроком Кубка Африки.

ФК "Динамо" Махачкала объявило о подписании долгосрочного соглашения с алжирским футболистом Уссемом Мрезигом.

Алжирец перебрался в стан клуба из Дагестана из алжирского "Белуиздада", за которой 24-летний хавбек провел большую часть своей футбольной карьеры.

В составе бывшей команды он становился трехкратным чемпионом Алжира, а также выигрывал Кубок страны. Мрезиг признавался лучшим игроком алжирского первенства в 2022 году.

Ранее махачкалинцы сообщили о подписании контракта с защитником грузинской сборной Джемалом Табидзе.