SOCAR подняла мировой рейтинг при стабильном прогнозе

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подняло долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) и приоритетный необеспеченный рейтинг азербайджанской Госнефтекомпании SOCAR – теперь он составляет не "BB+", а "BBB-", рассказали в его пресс-службе.
В сообщении обращается внимание на "стабильный" прогноз по долгосрочному РДЭ.
В Fitch уточнили, что, поскольку SOCAR на 100% принадлежит государству, ей присваивается тот же рейтинг, что Азербайджану в целом, то есть "BBB-/Стабильный".
"Это подкреплено государственной поддержкой, оказываемой компании в форме финансовых гарантий, денежных взносов и вливаний капитала, а также социальными функциями SOCAR и ее важностью как государственного инструмента для развития нефтегазовых проектов"
– пресс-служба
В агентстве пояснили, что власти Азербайджана исторически существенно поддерживали SOCAR в финансовом аспекте. Эта поддержка выражалась, во-первых, во вливаниях капитала, а во-вторых – в гарантиях по долгам. В итоге, по сведениям на конец прошлого года, государство гарантировало 4% долга SOCAR.
"Финансовый профиль SOCAR остается сильным благодаря благоприятным ценам на нефть и газ, ограничивающим потребность в государственной поддержке. Однако мы считаем, что в случае необходимости правительство окажет SOCAR прямую финансовую поддержку"
– Fitch
В агентстве обратили внимание на значительную роль SOCAR в азербайджанской экономике: компания производит нефть и газ, реализует нефтепродукты внутри страны и задействована в важных энергетических проектах, например, Южном газовом коридоре, – они жизненно важны для стратегических интересов и энергобезопасности Азербайджана.
Кроме того, добавили в Fitch, SOCAR является акционером и представляет азербайджанское правительство в различных нефтегазовых совместных предприятиях, которые насущно важны для добычи углеводородов.
"SOCAR является крупнейшим работодателем, налогоплательщиком и государственным инструментом развития нефтегазовой промышленности в стране"
– пресс-служба Fitch