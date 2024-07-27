SOCAR подняла мировой рейтинг при стабильном прогнозе

Рейтинг SOCAR вырос до BBB- со стабильным прогнозом, об этом заявили в Fitch Ratings. В агентстве высоко оценили роль, которую играет SOCAR в Азербайджане, и ее поддержку правительством.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подняло долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) и приоритетный необеспеченный рейтинг азербайджанской Госнефтекомпании SOCAR – теперь он составляет не "BB+", а "BBB-", рассказали в его пресс-службе.

В сообщении обращается внимание на "стабильный" прогноз по долгосрочному РДЭ.

В Fitch уточнили, что, поскольку SOCAR на 100% принадлежит государству, ей присваивается тот же рейтинг, что Азербайджану в целом, то есть "BBB-/Стабильный".

"Это подкреплено государственной поддержкой, оказываемой компании в форме финансовых гарантий, денежных взносов и вливаний капитала, а также социальными функциями SOCAR и ее важностью как государственного инструмента для развития нефтегазовых проектов"

– пресс-служба

В агентстве пояснили, что власти Азербайджана исторически существенно поддерживали SOCAR в финансовом аспекте. Эта поддержка выражалась, во-первых, во вливаниях капитала, а во-вторых – в гарантиях по долгам. В итоге, по сведениям на конец прошлого года, государство гарантировало 4% долга SOCAR.

"Финансовый профиль SOCAR остается сильным благодаря благоприятным ценам на нефть и газ, ограничивающим потребность в государственной поддержке. Однако мы считаем, что в случае необходимости правительство окажет SOCAR прямую финансовую поддержку"

– Fitch

В агентстве обратили внимание на значительную роль SOCAR в азербайджанской экономике: компания производит нефть и газ, реализует нефтепродукты внутри страны и задействована в важных энергетических проектах, например, Южном газовом коридоре, – они жизненно важны для стратегических интересов и энергобезопасности Азербайджана.

Кроме того, добавили в Fitch, SOCAR является акционером и представляет азербайджанское правительство в различных нефтегазовых совместных предприятиях, которые насущно важны для добычи углеводородов.

"SOCAR является крупнейшим работодателем, налогоплательщиком и государственным инструментом развития нефтегазовой промышленности в стране"

– пресс-служба Fitch