Вестник Кавказа

Мир признал уверенное развитие экономики Азербайджана

Мир признал уверенное развитие экономики Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный валютный рейтинг Азербайджана. Суверенные активы Азербайджана в 2024 году достигнут $74 млрд. В Баку приветствуют это решение.

Кредитное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный валютный рейтинг Азербайджана до инвестиционного уровня ВВВ-.

В агентстве отметили, что суверенные активы Азербайджана в иностранной валюте в текущем году составят $74 млрд (98% прогнозируемого ВВП) – это выше, чем в 2010 году (55%).

"Позиция по чистым суверенным активам Азербайджана, прогнозируемая на уровне 71% ВВП в 2024 году (50% ВВП в 2010 году), останется самой высокой среди стран категорий «ВВВ» и «А»"

- Агентство Fitch Ratings

Решение агентства поприветствовали в Минфин Азербайджана. В ведомстве отметили, что возвращение через 8 лет суверенного рейтинга страны до инвестиционного уровня связано с политикой, которую проводит правительство под руководством президента АР Ильхама Алиева.

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