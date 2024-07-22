Мир признал уверенное развитие экономики Азербайджана

Кредитное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный валютный рейтинг Азербайджана до инвестиционного уровня ВВВ-.
В агентстве отметили, что суверенные активы Азербайджана в иностранной валюте в текущем году составят $74 млрд (98% прогнозируемого ВВП) – это выше, чем в 2010 году (55%).
"Позиция по чистым суверенным активам Азербайджана, прогнозируемая на уровне 71% ВВП в 2024 году (50% ВВП в 2010 году), останется самой высокой среди стран категорий «ВВВ» и «А»"
- Агентство Fitch Ratings
Решение агентства поприветствовали в Минфин Азербайджана. В ведомстве отметили, что возвращение через 8 лет суверенного рейтинга страны до инвестиционного уровня связано с политикой, которую проводит правительство под руководством президента АР Ильхама Алиева.