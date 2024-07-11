Спасатели избавили жителей Кизляра от двух авиабомб

Северо-осетинские спасатели сегодня обезвредили в Моздокском районе республики две авиабомбы времен Великой Отечественной войны – их подорвали накладным зарядом на полигоне на окраине Кизляра.

Поисковики накануне обнаружили на поле в Моздокском районе Северной Осетии две 50-килограммовые авиабомбы, которые лежали в земле со времен Великой Отечественной войны сообщило в своем Telegram-канале ГУ МЧС России.

"Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России обезвредил две авиабомбы ФАБ-50св времен Великой Отечественной войны, найденные накануне поисковиками в Моздокском районе Северной Осетии"

- МЧС Северной Осетии

Сегодня страшная находка с соблюдением мер особой предосторожности была вывезена на полигон на западной окраине осетинского селения Кизляр, где саперы обезвредили ее подрывом накладного заряда тротила.