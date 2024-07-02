Вестник Кавказа

Плодовый сад на Кубани скрывал более 60 боеприпасов

Плодовый сад на Кубани скрывал более 60 боеприпасов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Более 60 боеприпасов были обнаружены во время садовых работ в Крымском районе Кубани. Отмечается, что боеприпасы находились здесь со времен ВОВ.

Работники плодового сада в Крымском районе Кубани при проведении работ по корчеванию деревьев обнаружили порядка шести десятков боеприпасов. Схрон находился здесь со времен Великой Отечественной войны.

Вероятнее всего, они попали в землю в результате боевых действий или захоронения воинской техники. С течением времени они были прикрыты корнями деревьев в плодовом саду и обнаружены только сейчас, когда началось выкорчевывание деревьев для планового обновления посадок.

Сразу после обнаружения боеприпасов специалисты были вызваны на место происшествия. Они провели необходимые манипуляции по обезвреживанию и уничтожению опасных находок.

«Прибывшие специалисты ОМОН "Пластун" обследовали место и извлекли из земли арсенал периода Великой Отечественной войны - 2 50-килограммовые авиационные бомбы, 61 минометную мину, артиллерийский снаряд и 2 ручные гранаты Ф-1»

– главное управление Росгвардии по региону.

В результате ЧП никто не пострадал. По факту проводится проверка.

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