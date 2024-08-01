Вестник Кавказа

Сколько тратят жители Махачкалы на подготовку ребенка к школе?

Сколько тратят жители Махачкалы на подготовку ребенка к школе?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Эксперты посчитали расходы жителей Махачкалы на сборы ребенка в школе – 11 тыс рублей. Траты по сравнению с прошлым годом изменились не так сильно.

Сервис по поиску работы Superjob раскрыл общую сумму трат жителей Махачкалы на подготовку ребенка к новому школьному учебному году.

Было установлено, что махачкалинцы расходуют в среднем 11 тыс рублей. В набор входят школьная форма, сменка, спортивный костюм, рюкзак, а также канцелярские принадлежности.

Сами жители республики заявили, что по сравнению с прошлым годом траты на подготовку ребенка к школе претерпели незначительные изменения.

Стоит отметить, что родители из Москвы и Санкт-Петербурга потратили на подготовку ребенка 16,5 и 15 тыс. На портале говорится, что 9% семей страны взяли для этого кредиты.

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