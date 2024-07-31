Спрос на Крым в августе вырос на 66%

В этом августе спрос на путевки в Крым вырос на 66% по сравнению с прошлогодними данными. Это направление больше других прибавило привлекательности за прошедший год.

Крым в августе 2024 года стал лидером по росту туристического потока среди внутренних направлений, поделились в Российском союзе туриндустрии.

"В этом году существенно вырос спрос на туры в Крым – плюс 66% к прошлому года. Также больший интерес наблюдается к турам в Калининград и Калининградскую область (плюс 14%), Сочи (плюс 9%) и Анапу (плюс 6%)"

– туроператор "Алеан"

При этом Крым вошел и в пятерку самых востребованных направлений, которые включает Сочи, Анапу, Геленджик, Кавминводы и Крым.

В среднем сутки отдыха в одном из популярных российских туристических городов в этом августе обходятся туристам на 19,6% дороже, чем в конце лета 2023 года.