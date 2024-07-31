Замглавы МИД РФ и посол Израиля обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Спецпредставитель российского лидера встретился в Москве с послом Изралия. Стороны обсудили отношениях двух стран и ближневосточную тематику.
В четверг, 8 августа, прошла встреча спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ и посла Израиля в стране. Об этом сказано на сайте российского ведомства.
В ходе разговора Михаила Богданова и Симоны Гальперин обсуждались вопросы дальнейшего развития российско-израильских многоплановых связей
"Состоялся также обмен мнениями по складывающейся военно-политической ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на задачи деэскалации обстановки в зоне палестино-израильского конфликта и в регионе в целом"
– МИД РФ