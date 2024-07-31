Вестник Кавказа

Замглавы МИД РФ и посол Израиля обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Замглавы МИД РФ и посол Израиля обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спецпредставитель российского лидера встретился в Москве с послом Изралия. Стороны обсудили отношениях двух стран и ближневосточную тематику.

В четверг, 8 августа, прошла встреча спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ и посла Израиля в стране. Об этом сказано на сайте российского ведомства.

В ходе разговора Михаила Богданова и Симоны Гальперин обсуждались вопросы дальнейшего развития российско-израильских многоплановых связей

"Состоялся также обмен мнениями по складывающейся военно-политической ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на задачи деэскалации обстановки в зоне палестино-израильского конфликта и в регионе в целом"

– МИД РФ

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