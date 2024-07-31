Вестник Кавказа

Нетаньяху заговорил об отставке – Time

Нетаньяху
© Фото: пресс-служба Нетаньяху
Премьер-министр Израиля заявил о том, что останется у власти до тех пор, пока верит, что ведет Израиль в безопасное будущее. Также он подчеркнул, что сейчас в стране нет политиков, способных прийти ему на смену.

Говоря о завершении своей политической карьеры в беседе с корреспондентом журнала Time, глава израильского правительства отметил, что намерен оставаться у власти до тех пор, пока он может служить своей стране.

Затем он указал, что уже неоднократно одерживал победу вместе со своей партией, а кроме того, он обладает огромным опытом правительственной работы.

«Я останусь на своем посту до тех пор, пока буду верить, что смогу помочь вести Израиль в будущее, в котором будут безопасность, прочная безопасность и процветание»

– Биньямин Нетаньяху журналу Time

Далее, отвечая на вопросы издания, израильский лидер выразил сомнение в том, что существующие оппозиционные силы способные руководить воюющей страной.

В публикации отмечается также, что к большому разочарованию Вашингтона, Нетаньяху до сих пор не только не сформулировал внятный план прекращения войны в Газе, но, наоборот, готовится к эскалации конфликта на еще большем количестве фронтов: с «Хезболлой» в Ливане, с хуситами в Йемене, и, конечно, с заклятым врагом Израиля Ираном.

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