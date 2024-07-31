Израиль готов к обороне и нападению – Нетаньяху

Нетаньяху заявил о том, что еврейское государства готово как к обороне, так и к нападению. Об этом было заявлено в ходе встречи премьер-министра Израиля с новобранцами.

Глава израильского правительства в ходе встречи с призывниками заявил о том, что еврейское государства готово как атаковать противников, так и защищать свои границы.

«Мы готовы как к обороне, так и к нападению. Мы наносим удары по нашим врагам и полны решимости защитить себя»

– Биньямин Нетаньяху

Слова премьер министра прозвучали на фоне очередного витка эскалации на Ближнем Востоке: продолжается операция против террористов ХАМАС в Газе, также Израиль противостоит «Хезболле» в Ливане, Иран обещает «жесткий ответ» за ликвидацию главы политбюро палестинских радикалов ХАМАС.