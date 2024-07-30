Нетаньяху признался Байдену в убийстве Хании. Как отреагируют США?

Израиль негласно признал ответственность за убийство председателя политбюро радикалов ХАМАС. Об этом пишет The Washington Post.

Израиль взял ответственность за ликвидацию главы политбюро ХАМАС, проинформировав об это американских партнеров.

По данным издания The Washington Post, сигнал о том, что израильская сторона провела спецоперацию по ликвидации Хании, поступил в Вашингтон сразу после его гибели. Эта информации возмутила американцев потому, что ликвидация главаря ХАМАС ставила под угрозу усилия по сделке в Газе.

По словам главы Госдепа США, Вашингтон подал ясный сигнал как Израилю, так и Ирану о том, что идти по пути эскалации нельзя.

Подход США к Израилю

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, как сейчас выстраивается израильская политика Вашингтона и как американские власти оценивают поведение правительства Биньямина Нетаньяху.

"Ситуация довольно резко изменилась после 21 июля, когда президент Джозеф Байден был вынужден выйти из президентской гонки. До этого, поскольку Байден являлся потенциальным кандидатом в президенты от Демократической партии, ни ему лично, ни его администрации не было нужно раздувание ближневосточного конфликта. Тогда Байден старался сдерживать Израиль, понимая, что расширение военного конфликта на юг Ливана и возможность прямых боестолкновений с Ираном очень негативно скажутся на шансах демократов, так как массовая политическая база Демократической партии пошатнется", - прежде всего сказал он.

"До 21 июля было явное опасение, что демократы способны потерпеть поражение, оказавшись между политическими Сциллой и Харибдой – необходимостью поддерживать произраильское лобби, являющееся финансовым спонсором Демократической партии и потребностью сдерживать недовольство американцев арабского происхождения, настроенных резко пропалестински. Позицию сдерживания конфликта в той или иной форме занимает сейчас вице-президент Камала Харрис, ставшая официальным кандидатом от Демократической партии на пост президента США. Но из-за смены кандидата в силу вступил новый фактор – фактор Джозефа Байдена, который все еще остается главой государства, но больше не сдерживается целями предвыборной кампании", - обратил внимание Владимир Васильев.

"Вполне возможно и понятно, что Джозеф Байден чрезвычайно обиделся на верхушку Демократической партии за то, что она вынудила его выйти из президентской гонки и поставила перед неизбежностью бесславного окончания его президентства. Такое с Байденом уже случалось: в своих мемуарах 2018 года он написал, что в 2016 году президент Барак Обама назвал своим преемником не его, а Хилари Клинтон, и именно из-за этого демократы проиграл президентские выборы Дональду Трампу. Теперь ситуация повторяется как под копирку, ведь по существу тот же Обама, остающийся одним из лидеров демократов, снял Байдена с президентской гонки. И чтобы спасти свое президентство, Байдену теперь нужно поражение Демократической партии на президентских выборах, где кандидатом вновь будет не он", - указал американист.

Поскольку Джозефу Байдену стало выгодно поражение собственной партии на президентских выборах, он сменил тактику по ближневосточному конфликту. "Байден вполне мог дать согласие Биньямину Нетаньяху на то расширение военных действий и против "Хезболлы", и против Ливана. На словах администрация Байдена будто бы занимает все ту же позицию сдерживания сторон, но сейчас в ней произошел раскол: лично Байден и его ближайшее окружение заинтересованы в расширении конфликта на Ближнем Востоке, чтобы испортить имидж демократов и повредить Камале Харрис на выборах – и команда Камалы Харрис, которой требуется сохранить политику сдерживания. Характерно, что Харрис отвергла кандидатуру откровенно произраильского губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро и выбрала в вице-президенты малоизвестного губернатора Миннесоты Тима Уолза", - отметил Владимир Васильев.

"Между тем вся полнота президентской власти по-прежнему в руках Джозефа Байдена, и у него есть возможности толкать Ближний Восток и сами США к расширению конфликта. Тот факт, что убийство Исмаила Хании произошло после 21 июля, является лишним подтверждением, что на встрече в Вашингтоне Байден все-таки дал некую отмашку Нетаньяху. Возможно, не совсем формальное, возможно, неверно понятое израильской стороной, но согласие на планы Тель-Авива продолжить военные действия в регионе точно было. То есть на словах Америка будет всячески препятствовать и призывать стороны к деэскалации, но по факту конфликт будет расширяться", - подчеркнул он.

Эксперт также обратил внимание на последовательное наращивание военного присутствия США в регионе. "Американцы уже перебрасывают туда авианосец. Они прекратили разговоры о том, что не поставляют оружие, и готовятся начать эти поставки в негласном режиме. Как показывают события что на Украине, что на Ближнем и Среднем Востоке, США в состоянии помогать Израилю, не афишируя свою помощь. А это основная проблема – снабжение одной из сторон конфликта вооружениями и боеприпасами дает ресурсы для продолжения и расширения военных действий. США также готовы задействовать свои вооруженные силы, формально для обеспечения мира, а на деле для гарантии реальной прямой военной поддержки Израиля в случае начала масштабной войны", - заключил американист.