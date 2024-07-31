Юноша на отцовской машине устроил смертельное ДТП на Ставрополье

В Ставропольском крае накануне произошло ДТП с летальным исходом, приведшее к смерти одного человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария случилась на 13-м километре трассы Дмитриевское – Городовиковск примерно в 23:00.
Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Geely не справился с управлением и на большой скорости вылетел в кювет.
В аварии погиб 19-летний пассажир иномарки, еще несколько человек пострадали.
"От полученных травм на месте скончался 19-летний пассажир иномарки, житель Ростовской области. Водитель и второй 17-летний пассажир с тяжелыми переломами и травмами доставлены в больницу"
– пресс-служба Госавтоинспекции
Установлено, что за рулем иномарки был 19-летний юноша. Автомобиль принадлежит его отцу, однако он не вписывал на сына в страховку.