Юноша на отцовской машине устроил смертельное ДТП на Ставрополье

На Ставрополье произошла смертельная авария, унесшая жизнь 19-летнего молодого человека. Виновником аварии оказался его сверстник, находившийся за рулем иномарки.

В Ставропольском крае накануне произошло ДТП с летальным исходом, приведшее к смерти одного человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась на 13-м километре трассы Дмитриевское – Городовиковск примерно в 23:00.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Geely не справился с управлением и на большой скорости вылетел в кювет.

В аварии погиб 19-летний пассажир иномарки, еще несколько человек пострадали.

"От полученных травм на месте скончался 19-летний пассажир иномарки, житель Ростовской области. Водитель и второй 17-летний пассажир с тяжелыми переломами и травмами доставлены в больницу"

– пресс-служба Госавтоинспекции

Установлено, что за рулем иномарки был 19-летний юноша. Автомобиль принадлежит его отцу, однако он не вписывал на сына в страховку.