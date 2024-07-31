Массовая авария унесла жизни трех человек в Ингушетии

В массовом ДТП в Ингушетии столкнулись четыре транспортных средства. В аварии погибли несколько человек.

В среду, 7 августа, в Ингушетии произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. Об этом сказано в заявлении регионального министерства по делам ГО и ЧС.

ДТП случилось около пяти часов назад на дороге Кантышево-Ачалуки.

"В 13.45 мск в среду поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на дороге Кантышево-Ачалуки… По прибытии на место было установлено, что произошло столкновение четырех автомобилей: Skoda, Mercedes, ВАЗ-2109 и ВАЗ-2110"

– пресс-служба ведомства

Авария унесла жизни трех человек. Еще трое граждан получили различные травмы, их отвезли в больницу в Назрани.

В настоящее время устанавливаются причины и детали произошедшего.