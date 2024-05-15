Вестник Кавказа

Сухумский аэропорт: техполет отложен, но сроки открытия не изменились

Сухумский аэропорт: техполет отложен, но сроки открытия не изменились
© Фото: сайт президента Абхазии
Технический рейс в Сухумском аэропорту состоится немного позже, чем предполагалось, рассказали власти Абхазии. В то же время, аэропорт откроется в сроки, запланированные изначально.

Реконструкция аэропорта в Сухуме ведется по графику, но технический полет, назначенный изначально на конец прошлого месяца, будет произведен чуть позже, рассказал первый вице-премьер Абхазии, глава Минэнерготранса Джансух Нанба.

"Технический полет, который планировался на конец июля, по объективным причинам пришлось перенести на более поздний срок. В первую очередь это связано с доставкой необходимых ресурсов, в частности цемента и песка, пригодных к использованию в процессе реконструкции и строительства аэропорта и рядом других объективных причин"

– Нанба

Чиновник подчеркнул, что сроки техполета были перенесены по согласованию с инвестором.

Первый вице-премьер заверил, что, несмотря на это, график проведения работ не нарушается, и на сегодня взлетная полоса готова уже на 80%. Соответственно, обратил внимание Нанба, запуск Сухумского аэропорта в любом случае состоится в декабре.

Абхазский политик добавил, что воздушная гавань представляет собой промышленно сложный объект со сложными системами, среди которых, безусловно, и система безопасности.

Нанба также рассказал о перспективах работы аэропорта. По его словам, первую авиакомпанию, которая начнет совершать полеты из России в Абхазию, выберет российская сторона. Откуда именно будут выполняться рейсы, пока не решено, но очевидно, что сначала это будут большие города.

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