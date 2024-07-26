Вестник Кавказа

Волки терроризируют жителей Ставрополья

Волки терроризируют жителей Ставрополья
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Не секрет, что на Ставрополье водятся волки, однако к концу лета местные жители отметили, что их как-то очень много. Некоторые из них видели, как хищники даже нападали на людей.

Бдительные ставропольцы заметили в своем регионе увеличенное число лесных хищников – волков. С этой проблемой они незамедлительно обратились Минприроды края, рассказали в ведомстве.

Некоторые из местных жителей даже сообщили, что звери кого-то успели ранить.

«Министр соответственно дал поручение исправить ситуацию по регулированию численности особей волков на данной территории»

- Минприроды Ставропольского края

Обещается, что в скором времени вопрос с волками будет решен.

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