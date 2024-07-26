Волки терроризируют жителей Ставрополья

Не секрет, что на Ставрополье водятся волки, однако к концу лета местные жители отметили, что их как-то очень много. Некоторые из них видели, как хищники даже нападали на людей.
Бдительные ставропольцы заметили в своем регионе увеличенное число лесных хищников – волков. С этой проблемой они незамедлительно обратились Минприроды края, рассказали в ведомстве.
Некоторые из местных жителей даже сообщили, что звери кого-то успели ранить.
«Министр соответственно дал поручение исправить ситуацию по регулированию численности особей волков на данной территории»
- Минприроды Ставропольского края
Обещается, что в скором времени вопрос с волками будет решен.