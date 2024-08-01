Завод «Избербашский» в Дагестане начнет производить рисовую водку

Дагестан запустит производство рисовой водки на винно-коньячном заводе «Избербашский». Это стало возможно, потому что республика выращивает достаточно риса.

Вино-коньячный завод «Избербашский» в Дагестане хочет начать выпускать новую линию алкоголя – рисовую водку, рассказали в правительстве республики.

Выпуск новую для предприятия продукцию начнут примерно через 2 года.

«Что касается запуска производства водочной продукции - рисовой водки, считаю, что это возможно ввиду того, что сегодня Дагестан производит достаточное количество риса»

- председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов

Местные предприниматели снабжают завод сырьем, пока он разрабатывает собственную сырьевую базу. Суммарная площадь виноградников - около 240 га. На сегодняшний день они засадили еще 60 га различными сортами винограда.

В будущем завод хочет расширить площадь виноградников до 400 га. Для этого осенью они заложат еще 120 га.

Завод «Избербашский» - один из главных производителей вина и коньяка не только в Дагестане, но и во всей России. Он был образован в 2000 году. Более полусотни субъектов страны получают его продукцию.