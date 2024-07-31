Александр Перенджиев: Запад хочет сделать Армению врагом всего региона

Власти США в последнее время стали говорить, что поддерживают в Армении не только "демократические ценности", но и настрой на разрыв отношений с Россией. В России подобная игра в открытую вызывает обеспокоенность. О том, для чего США нужно расставание Армении со своим важнейшим союзником, "Вестник Кавказа" поговорил с Александром Перенджиевым.

Александр Перенджиев – военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова.

- Александр Николаевич, по вашей оценке, есть ли у США какие-либо глобальные планы на Армению?

- Я думаю, есть, и они могут быть реализованы из-за того, насколько огромным является влияние США на Ереван. Причем на мой взгляд, речь идет не только об Армении, но о более широком контексте – о создании на постсоветском пространстве проекта "Анти-Россия".

До сих пор существует, пусть в замороженном виде, организация ГУАМ, и именно на ее основе Запад стремится сформировать анти-Россию. С этим у западных сил есть известные проблемы. Во-первых, Узбекистан из ГУАМ вышел. Во-вторых, Азербайджан проводит принципиально суверенную внешнюю политику и постоянно сближается с Россией по многим вопросам; тут стоит в первую очередь обратить внимание на взаимодействие Москвы, Баку и Тегерана по формированию международного транспортного коридора "Север-Юг", не имеющего никакого отношения к Западу. В-третьих, Грузия начала курс на суверенизацию, что США восприняли как вызов для себя: в Тбилиси не хотят становиться анти-Россией и открывать второй фронт. В итоге будто бы остается только Украина и Молдова.

Однако США решили сделать хитрый ход и вместо Азербайджана взять в оборот Армению, чтобы она стала частью анти-России. Есть и другое применение Еревана – превращение республики в анти-Иран. Армения, в отличие от Украины и Грузии, не граничит с Россией, и Запад выстраивает такую конфигурацию: Армения должна стать анти-Россией совместно с Грузией, где нужно сменить власть, и одновременно – тоже совместно с Грузией – стать анти-Ираном. К Армении будут применены те планы Запада, которые невозможно реализовать в Азербайджане, взаимодействующем не только с Россией, но и с Турцией. Турция, оставаясь страной НАТО, имеет серьезные экономические связи с Россией и стремится вступить в ШОС и, возможно, в БРИКС. Из-за этого у западных сил складывается понимание, что они в известном смысле теряют Турцию, так как она становится все более независимой во внешней политике.

Поэтому у Армении есть и третье применение – стать анти-Турцией. Армения ведь всегда враждовала и с Азербайджаном, и в определенном смысле с Турцией, так что в США решили, что Ереван – идеальный региональный игрок, способный по требованию осуществлять провокации и против Ирана, и против Турции, и против Азербайджана. Анти-Азербайджан – это четвертая роль для Армении, значимость которой для Запада растет по мере реализации проекта "Север-Юг" – стратегической артерии формирования альтернативной Западу глобальной экономической модели, где вместо западных стран лидирующие позиции занимают Россия, Азербайджан, Иран и Индия. К этому транспортному коридору подключаются страны Центральной Азии, и в конечном итоге вся эта система становится составной частью межрегионального китайского проекта "Один пояс – один путь".

- Получается, Запад пытается разорвать российско-армянские связи не только в политических, но и в экономических целях?

- Именно так, поскольку это часть западного противостояния формированию мощной системы транспортных артерий, где нет места англосаксам. Англосаксы привыкли контролировать морские пути, за счет чего они добились контроля над транспортными коммуникациями. Но теперь выстраиваются транспортные коммуникации, совершенно независимые от морских путей и контролируемые странами ШОС, куда, кстати, неспроста желает вступить Азербайджан. Мы являемся свидетелями не столько геополитического, сколько геоэкономического противостояния.

Важно подчеркнуть, что Россия, Китай, Иран, Азербайджан, Индия ни в коем случае не ставят перед собой задачу как-то противостоять Западу, когда реализуют новейшие транспортные коридоры. Это Запад воспринимает их как вызов своим геоэкономическим интересам, ведь они будут приносить большую прибыль участникам, среди которых нет западных государств. И именно Запад стремится оказать этим проектам сопротивление. На пересечении транспортных артерий находится Азербайджан, и западные силы хотят использовать Армению, а также Грузию, если удастся ее подчинить заново, для противодействия.

- Есть у Армении какой-либо реальный интерес в выполнении такой деструктивной роли?

- Нет. Напротив, для Армении крайне привлекательно участие и в "Север-Юге", и в формируемом азовско-черноморского транспортном коридоре, упирающемся в Каспийское море. Армения ведь по-прежнему зажата в условном мешке: у нее нет выхода к морям и по-прежнему закрыты две границы из четырех. Армении очень нужны транспортные коридоры, что создают Россия и Азербайджан с другими странами – они дали бы ей свободно дышать. Сейчас ей, условно говоря, дышать особо нечем. И Запад планирует загнать Армению в каменный мешок еще больше – чтобы ни с Россией, ни с Ираном она не взаимодействовала.

Истинны национальным интересом Армении является взаимовыгодное сотрудничество с Россией, Азербайджаном, Ираном и Турцией. Но за счет огромного влияния США на армянских политиков реализуется программа превращения всех соседей республики во враждебное окружение. Даже Грузия, вроде бы государство к Армении невраждебное, поневоле станет таковым из-за курса на суверенизацию внешней политики: пока из Армении делают анти-Россию, Тбилиси наоборот сближается с Москвой. Из закрытого со всех сторон каменного мешка Еревану будет уже никуда не выбраться.

По сути, руководство Армении ведет свою страну если не к потере суверенности, то к фактическому заточению. Она уже много лет живет блокаде, но за счет дружественных связей с Россией, Ираном и Грузией как-то с этим справлялась. Политика подчинения Западу приводит Армению к абсолютной изоляции.