Профессия – режиссер: Темур Чхеидзе

Темур Чхеидзе много лет руководил театром им. Марджанишвили в Тбилиси, а потом – Большим драматическим в Петербурге, сотрудничал с МХТ, ставил оперные спектакли в Москве, Париже, Нью-Йорке, Милане. Расскажем о его театральной семье, о том, почему Георгий Товстоногов называл его внуком, а также о самых известных работах режиссера.

Детство в актерской семье

Темур Чхеидзе родился 18 ноября 1943 года в Тбилиси в театральной семье. Его родители — Медея Чахава и Нодар Чхеидзе — выпускники Тбилисского театрального института, актеры Грузинского государственного академического театра имени Руставели, народные артисты Грузии. Отец был также известным педагогом.

Его детская театральная студия дала целую плеяду выдающихся актеров – Отар Мегвинетухуцеси, Тенгиз Арчвадзе, Зина Кверенчхиладзе, Рамаз Чхиквадзе, Гурам Сагарадзе

— режиссер.

Детство Темура прошло в театре, и в старших классах он решил поступать в театральный институт. По словам Чхеидзе, он понимал, что актер из него "не выйдет", и выбрал режиссерский факультет.

25 лет в театрах Грузии

В Тбилисском театральном институте Чхеидзе учился сначала у Дмитрия Алексидзе, а потом – у Михаила Туманишвили, которого называл своим главным педагогом.

Михаил Иванович никогда нам не говорил, как надо ставить. Он учил нас анализу, тому, что у каждого произведения есть своя внутренняя логика, и вот обнаружить, нащупать пульс этой логики – это, наверное, самое важное, прежде чем вообще начинать ставить пьесу

– Чхеидзе.

После института он был режиссером драматического театра в Зугдиди (1965-1967) и Тбилисского театра юного зрителя (1967-1970). Следующие десять лет ставил спектакли в театре имени Руставели, а в 1980 году стал художественным руководителем Тбилисского академического театра имени Марджанишвили и занимал этот пост до 1991 года. Кроме того, Чхеидзе преподавал в Тбилисском театральном институте, с 1978 по 1990 год был художественным руководителем Грузинского телевизионного театра, а в 1982 году поставил в Московском Художественном театре спектакль "Обвал" по роману Михаила Джавахишвили.

Чхеидзе в БДТ

Сотрудничество режиссера с петербургским Большим драматическим театром началось в 1991 году. Приход в коллектив, которым более 30 лет руководил Георгий Товстоногов, был, по словам Чхеидзе, для него закономерным.

Это имя всегда произносилось в нашем доме с уважением. Моя мама — Медея Чахава — училась в его актерском классе. Учеником его был и мой наставник Михаил Туманишвили. Поэтому, разбираясь в нашем театральном родстве, Георгий Александрович однажды в шутку назвал меня своим внуком. Товстоногов для меня не просто режиссер. Он — строитель театра

— режиссер.

Первой постановкой Чхеидзе в БДТ стала пьеса Шиллера "Коварство и любовь", главные роли в которой исполнили Кирилл Лавров, Елена Попова, Алиса Фрейндлих, Андрей Толубеев, Нина Усатова.

Потом он создал спектакли по произведениям русской и мировой классики ("Борис Годунов" Пушкина, "Макбет" Шекспира, "Маскарад" Лермонтова, "Дом, где разбиваются сердца" Шоу, "Власть тьмы" Толстого, "Дядюшкин сон" Достоевского), по пьесам американских драматургов XX века ("Любовь под вязами" О´Нила, "Салемские колдуньи" Миллера), инсценировал "Солнечную ночь" Думбадзе.

В 1997 году за спектакль, поставленный по "Антигоне" Ануя, Чхеидзе получил высшую театральную премию Санкт-Петербурга "Золотой софит" в номинации "Лучшая работа режиссера", а в 2001 году поставил эту пьесу в Московском Художественном театре имени Чехова. Чхеидзе долго отказывался от поста главного режиссера БДТ и объяснял:

Я знал: что тут ни сделай — это будет хуже, чем во времена Товстоногова. Но его нет, и вообще товстоноговы рождаются крайне редко. А жизнь идет, и я, восторгаясь тем театром, который был когда-то, не ставлю так, как Товстоногов.

В 2004 году режиссер все-таки согласился на это назначение, а после смерти многолетнего художественного руководителя театра Кирилла Лаврова в 2007 году занял и эту должность. В феврале 2013 года Чхеидзе ушел в отставку, отметив, что "сейчас, наверное, настало время, когда БДТ нужны перемены", на которые он "не может пойти".

Чхеидзе – оперный режиссер

Как оперный режиссер Чхеидзе дебютировал в Мариинском: художественный руководитель театра Валерий Гергиев хотел, чтобы он поставил "Войну и мир", но получил ответ: "Ни в коем случае", а потом предложил другую оперу Прокофьева – "Игрок".

Я вначале отказался, он меня уговорил

– режиссер.

Рассказывая о том, как проходила работа, Чхеидзе отмечал, что "делал абсолютно драматический спектакль".

В конце концов, опера – это театр, где поют. И сколько бы нас, режиссеров, не обвиняли: "Вот, вы ломаете оперу…", мы не ломаем оперу, мы делаем театр"

– народный артист России.

В 1997 году "Игрок" получил российскую национальную театральную премию "Золотая маска" в номинации "Лучший оперный спектакль". Потом Чхеидзе поставил эту оперу в "Ла Скала" и "Метрополитен-опера", а на сцене Мариинского создал свои версии "Дон Карлоса" Верди, "Летучего голландца" Вагнера, "Скупого рыцаря" Рахманинова и "Моцарта и Сальери" Римского-Корсакова. В 2003 году в парижском театре Шатле и Национальной опере Бордо режиссер поставил "Царскую невесту" Римского-Корсакова, а в 2004-м в Большом театре – "Леди Макбет Мценского уезда" Шостаковича.

Возвращение в Тбилиси

Вернувшись в Тбилиси, Чхеидзе продолжил ставить спектакли, а в 2014 году на базе театра "Самепо убани" ("Королевский квартал") создал и возглавил Центр развития современного театрального искусства – своеобразные курсы повышения квалификации для выпускников Грузинского государственного университета театра и кино имени Шота Руставели.

Открываем творческую мастерскую, где два года будут учиться люди, уже получившие высшее образование. Соберем режиссеров, выпускников-гуманитариев, которые хотят связать свою судьбу с драматургией и уже имеют в этом опыт

–народный артист Грузии.

Режиссер скончался 5 июня 2022 года и был похоронен в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей в Тбилиси.