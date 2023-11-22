Профессия – режиссер: Аждар Ибрагимов

Творческий путь Аждар Ибрагимов начал как актер, потом окончил ВГИК и снимал фильмы в Ашхабаде, Баку, Москве и Стамбуле. Расскажем о его вгиковских преподавателях и однокурсниках, о дружбе с Назымом Хикметом и о кинокартинах, которые Ибрагимов создал по его произведениям.

Ибрагимов – актер

Аждар Ибрагимов родился 29 апреля 1919 года в Ашхабаде в семье выходцев из Тебриза. С детства мальчику нравилось изображать актеров, которых он видел на экране, поэтому вопрос о выборе профессии перед Аждаром не стоял. Окончив восьмой класс, он поступил в Ашхабадское театральное училище, а потом стал актером Азербайджанского музыкально-драматического театра и за короткий период сыграл много главных ролей.

Учеба во ВГИКе

В 1943 году Ибрагимов стал курсантом разведшколы в Ташкенте, а через год отправился на фронт. Войну он закончил в звании старшего лейтенанта и поступил на режиссерский факультет ВГИКа, в мастерскую Сергея Юткевича и Михаила Ромма. Учился Ибрагимов вместе с фронтовиками Григорием Чухраем, Владимиром Басовым и Владимиром Чеботаревым, также его однокурсниками были Тенгиз Абуладзе и Резо Чхеидзе. Практику Ибрагимов проходил на "Мосфильме" у Александра Довженко, который в то время работал над биографической лентой "Мичурин". Тогда же студент познакомился с Дмитрием Шостаковичем, который писал музыку для фильма, и Юлией Солнцевой, известной актрисой, супругой и сорежиссером Довженко.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Знакомство с Назымом Хикметом

О том, что в Советский Союз возвращается турецкий поэт, драматург, лауреат Международной премии мира Назым Хикмет, Ибрагимов узнал, когда тема его дипломной работы была уже утверждена. Ромм в порядке исключения разрешил своему студенту изменить тему диплома, и пятикурсник быстро написал сценарий. Так был создан первый фильм о жизни Назыма Хикмета, который назывался "Борец за мир". Писателю заранее рассказали, что о нем снимают фильм, и представили выпускника ВГИКа, работающего над ним. Это знакомство вскоре переросло в творческое сотрудничество и дружбу.

Первые фильмы

Ибрагимов получил диплом с отличием и предложение остаться на "Мосфильме", однако решил вернуться в родной город и начал работать на Ашхабадской киностудии (нынешний "Туркменфильм"). Там в 1953 году режиссер снял свои первые полнометражные документальные ленты "Фируза" и "На востоке Каспийского моря". Его дебют в игровом кино состоялся в 1957 году: произошло это во многом благодаря дружбе с Назымом Хикметом, который написал сценарий "Двое из одного квартала" о судьбах двух журналистов. Автор сразу оговорил условие – режиссером должен быть именно Ибрагимов. В итоге фильм на киностудии имени Горького и "Азербайджанфильме" вместе с Ибрагимовым снимал еще один дебютант и выпускник мастерской Ромма – Игорь Гурин. Следующей режиссерской работой Ибрагимова стала картина "Ее большое сердце", созданная по сценарию Имрана Касумова на "Азербайджанфильме" в 1958 году.

Три года во Вьетнаме

В 1959 году министерство культуры СССР командировало Ибрагимова и режиссера-документалиста Малика Каюмова во Вьетнам, где они создали национальную киношколу (ныне Ханойский институт кинематографии). В столице Вьетнама режиссер провел три года: преподавал режиссуру и актерское мастерство, вместе со своими студентами снял три художественные ленты: "Белоглазая птичка", "Два солдата" и "Один день в начале осени". Об этом периоде своей жизни Ибрагимов позже рассказал в книгах "Увиденное во Вьетнаме", "Солнце плачет" и "Девушка из племени таи".

На "Мосфильме"

Вернувшись из Вьетнама, режиссер начал работать над исторической кинолентой "26 бакинских комиссаров", вместе с соавтором сценария писателем Исой Гусейновым три года провел в архивах. Картина, которая снималась на "Мосфильме" и "Азербайджанфильме", вышла на экраны в 1966 году. С Гусейновым Ибрагимов написал сценарий еще одного исторического фильма – "Звезды не гаснут". Работу над картиной о жизни Наримана Нариманова режиссер завершил в 1971 году.

Премьера его следующей мосфильмовской ленты – драмы "Дела сердечные" – состоялась в апреле 1974 года, а потом Ибрагимов снова обратился к творчеству Назыма Хикмета: по мотивам пьесы "Легенда о любви" написал сценарий и снял фильм "Любовь моя, печаль моя" (в Турции он известен под названием Bir Aşk Masalı). Натурные съемки проводились в окрестностях Ашхабада, на территории известного археологического памятника Старая Ниса, и в Стамбуле, а павильонные съемки проходили на "Мосфильме". Главные роли сыграли турецкая кинозвезда Тюркан Шорай, молодой турецкий актер Фарук Пекер и выпускница Ленинградского хореографического училища имени Вагановой Алла Сигалова, для которой роль Ширин стала дебютом в кино. Также в фильме снимались Армен Джигарханян, Анатолий Папанов, Ирина Мирошниченко, Арчил Гомиашвили. Премьера состоялась осенью 1979 года, картина, ставшая первым совместным советско-турецким фильмом, понравилась зрителям в обеих странах и долго оставалась в прокате. В том же 1979-м Ибрагимов снял фильм по мотивам еще одной пьесы Назыма Хикмета – "Чудак", а последняя работа режиссера – "Неудобный человек" – вышла на экраны в 1985 году.

В своих фильмах народный артист СССР и Азербайджана всегда собирал сильную актерскую команду: у него снимались Сергей Бондарчук, Всеволод Санаев, Гасан Турабов, Ефим Копелян, Георгий Тараторкин, Нина Дорошина, Марзия Давудова, Мовсун Санани, Фрунзик Мкртчян, Тенгиз Арчвадзе, Нодар Шашик оглы. Музыку для картин Ибрагимова писали Кара Караев, Ариф Меликов и Мурад Кажлаев, а операторскую работу режиссер доверял Маргарите Пилихиной, Расиму Оджагову, Константину Петриченко и Рафику Гамбарову.

После фильма "Чудак" мы с ним так сдружились, что до последних дней были вместе. Я видел в своей жизни людей, безумно увлеченных тем, чем они занимаются, и Аждар был, пожалуй, из тех, про кого можно сказать, что его личная жизнь была неразрывно связана с кино

– Гамбаров.

Режиссер скончался 20 сентября 1993 года в Москве и был похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.