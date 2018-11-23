Профессия - режиссер: Расим Оджагов

22 ноября Расиму Оджагову исполнилось бы 90 лет. Свой творческий путь он начал как оператор, потом стал режиссером. Расскажем о том, почему Оджагов выбрал кино, какие фильмы снимал, а также о том, кто входил в его постоянную творческую команду.

Почему Расим Оджагов решил заняться кино?

Подростком Расим Оджагов часто ходил в кино: сначала на дневной сеанс, а потом с родителями - на вечерний. Однако о том, чтобы сделать кино своей профессией, мальчик тогда не задумывался - хотел поступать на геологический факультет. Все изменилось, когда в его родной город Шеки приехала съемочная группа Бакинской киностудии и Расим узнал, как создаются фильмы. Он серьезно увлекался фотографией, работы абитуриента понравились приемной комиссии ВГИКа, и в 1951 году Оджагов поступил на операторский факультет. Его педагогом был Анатолий Головня - известный оператор, снявший, в частности, фильмы Всеволода Пудовкина "Мать", "Конец Санкт-Петербурга", "Потомок Чингисхана", "Суворов", "Адмирал Нахимов", "Жуковский". А в мировом кинематографе главной школой для Оджагова, по его признанию, был итальянский неореализм.

Оджагов - оператор

После окончания института в 1956 году он вернулся в Баку. Первой большой самостоятельной работой молодого оператора стал фильм "Ее большое сердце", поставленный Аждаром Ибрагимовым в 1958 году. Потом Оджагов снимал картины с Гасаном Сеидбейли, Тофиком Тагизаде, Арифом Бабаевым, другими режиссерами "Азербайджанфильма". В 1969 году на экраны вышел фильм "В этом южном городе" Эльдара Кулиева, на съемках которого Оджагов впервые встретился со своим будущим постоянным соавтором - сценаристом Рустамом Ибрагимбековым.

Перипетии с "Южным городом" тянулись несколько месяцев, и все это время Расим был рядом с режиссером и сценаристом и воспринимался нами как равноправный соавтор картины

- кинодраматург.

Оджагов - режиссер

Поняв, что в кино его больше всего привлекает режиссура, Оджагов окончил режиссерский факультет Азербайджанского государственного института искусств и в 1974 году представил свою первую картину "Мститель из Гянджабасара" о крестьянском движении 1918-1919 годов и его предводителе Гатыре Мамеде. Это был "сложный, талантливый, противоречивый человек, своего рода наш Котовский", рассказывал о герое своего дебютного фильма режиссер. В 1975-м он поставил картину "Звук свирели" о жизни азербайджанского села в годы Великой Отечественной войны. С вышедшего в 1978 году "Дня рождения" началось многолетнее сотрудничество режиссера Оджагова и сценариста Ибрагимбекова. За этот фильм они и актеры Гаджи Исмайлов, Шафига Мамедова, Давид Уплисашвили получили Государственную премию Азербайджана.

Через два года на экранах появился "Допрос", главную роль в котором сыграл Александр Калягин. "Расим очень трепетно относился к тому, что я делал. И всеми силами помогал мне подготовиться к роли", - вспоминал актер. В 1981 году он, а также режиссер, сценарист и другие создатели картины были отмечены Государственной премией СССР. Совместная работа Калягина и Оджагова продолжилась в фильмах "Перед закрытой дверью", "Парк" и "Другая жизнь".

Он очень интеллигентный человек, талантливый актер и очень послушен на площадке

- режиссер о Калягине.

Оджагов неслучайно называл себя советским режиссером азербайджанского происхождения: у него снимались не только Гасан Турабов, Гасан Мамедов, Насиба Зейналова, Расим Балаев и другие азербайджанские актеры, но и известные во всем СССР Юрий Яковлев, Ирина Купченко, Элина Быстрицкая, Донатас Банионис, Михай Волонтир, Евгений Лебедев, Галина Польских, Родион Нахапетов, Галина Беляева.

Картина "Семь дней после убийства" 1991 года стала последней общей работой Оджагова и Ибрагимбекова. Все совместно сделанные фильмы "складываются в рассказ о жизни Баку и Азербайджана на протяжении десятилетий", говорил сценарист. "Время не нанесло какого-то ущерба этим картинам", - отмечал он в интервью "Вестнику Кавказа".

В 1993 году Оджагов поставил фильм "Тахмина", сценарий которого Анар написал на основе своего романа "Шестой этаж пятиэтажного дома", а главные роли сыграли турецкая актриса Мерал Конрат и Фахраддин Манафов. В 1998-м на экраны вышла еще одна картина Оджагова и Анара - "Комната в отеле".

Я с благодарностью вспоминаю нашу с ним совместную работу. Он был очень талантлив, большой профессионал. Одержим кино, фанатично ему предан

- писатель.

Так случилось, что "Комната в отеле" стала последней работой Оджагова в кино - он скончался 11 июля 2006 года.

Оджагов и его команда

Свои фильмы народный артист Азербайджана делал с постоянной творческой группой.

Расим Оджагов создал на съемочной площадке такую атмосферу, что вся команда была как одна семья. У всего творческого состава были очень дружеские и добрые отношения

- Уплисашвили о съемках "Дня рождения".

Оджагова "отличали безупречный вкус и безукоризненное чувство меры, привязанность к одному и тому же коллективу", отмечал Манафов, которого режиссер снимал во многих своих фильмах. Не раз приглашал он в свои картины и Гаджи Исмайлова, Шафигу Мамедову, других артистов. Сам Оджагов признавался:

Я люблю, чтобы в съемочной группе была хорошая атмосфера, чтобы мы были как одна семья.

Музыку почти всегда писал Эмин Сабитоглы, а операторскую работу режиссер доверял Рафику Гамбарову или Кянану Мамедову.

Прежде чем стать режиссером, Расим Оджагов снял 14 фильмов - один лучше другого - как оператор. В моей работе мне не мешало, а только помогало то, что он бывший оператор

- Гамбаров.

Расим Оджагов, конечно, мастер кино, большой профессионал, он все знал изнутри

- Мамедов.

Он добавлял, что многому научился у режиссера.