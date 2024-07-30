Жители Ставрополья станут героями нового сериала

На Ставрополье начинаются съемки нового сериала – как он будет называться, пока точно неизвестно, но вот абсолютно точно то, что его героями станут актеры местных театров, а его массовки - жители города Георгиевск и краевых сел.

Ставропольский край снова стал киноплощадкой – на этот раз в нем начали снимать сериал о жизни глубинки, который, по предварительному замыслу режиссера, будет называться "Сердце степей", но название пока неокончательное.

Интересен он будет и тем, что настоящих "звездных", известных актеров на экране его зрители не увидят – главных героев сыграют актеры театров Ставрополя, Пятигорска и Краснодара, а массовку – сельские жители края, которые как нельзя лучше передадут местный колорит, пишет "АиФ-Ставрополье".

Снимают фильм под Георгиевском – часть сериала будет снята в столице Северо-Кавказского федерального округа городе Пятигорске, поскольку только там есть старинный ипподром.

Режиссер сериала Станислав Мареев, снявший уже более 50 известных проектов. Сьемки картины на Ставрополье будут идти до начала сентября.