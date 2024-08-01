На Кубани обновляют памятники архитектуры

Часть архитектурных памятников старины в городах Кубани вскоре получат новое наполнение – в крае активно идет реставрация свыше 70 таких объектов, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кндратьев.

В Краснодарском крае на реконструкции сейчас находится 72 объекта культурного наследия, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"В Краснодарском крае насчитывается более 1,3 тыс памятников архитектуры - исторических зданий, возраст которых перешагнул вековой рубеж. Многие нуждаются в бережном содержании и реставрации. ...С прошлого года в регионе отреставрировано 69 объектов культурного наследия, еще 72 памятника сейчас в работе"

- Вениамин Кондратьев

Жителей и гостей Краснодара уже встречают обновленные и посвежевшие дом врача Михалева и женское городское училище в Краснодаре, в Сочи обновили насосную станцию, построенной в 1934 году, а в Анапе привели в порядок здание штаба военно-морской базы времен Великой Отечественной войны, отметил губернатор края.

Всего в крае насчитывается почти 20 тыс архитектурных памятников истории, археологии и монументального искусства – все они находятся на охране государства, добавили в пресс-службе администрации региона.