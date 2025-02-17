Вестник Кавказа

Центры единоборств для школьников охватят всю Кубань

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В каждом районе Краснодарского края создадут центры единоборств к концу 2025 году. Об этом заявил глава региона президенту России.

К декабрю 2025 году завершится создание оставшихся центров спортивных единоборств в Краснодарском крае. После этого они появятся в каждом районе региона, заявил губернатор Вениамин Кондратьев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

"К концу этого года мы завершаем строительство, и теперь уже в каждом районе у нас будет центр единоборств - 44 центра"

- Вениамин Кондратьев

Сегодня в каждой школе Кубани проходят обязательные занятия по самбо. Им занимаются около 530 тыс детей.

Напомним, что в 2025 году в Краснодарском крае стартовал новый нацпроект под названием "Молодежь и дети". Он направлен на улучшение сферы образования: строительство и реконструкцию учебных заведений, создание методик и другое.

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