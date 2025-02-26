Вестник Кавказа

У детей с Ямала в Крыму будет собственный лагерь отдыха

У детей с Ямала в Крыму будет собственный лагерь отдыха
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Для детей из Ямало-Ненецкого автономного округа в Крыму построят оздоровительный лагерь, в котором будет даже творческий квартал – лучший проект его строительства выберут по итогам всероссийского архитектурного конкурса.

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили "добро" на строительство детского оздоровительного лагеря "Ямалия" в Крыму, сообщает пресс-служба правительства округа.

Для обустройства здравницы уже выделена территория в 10 га рядом с арт-кластером "Таврида", но ее проекта и эскизов пока нет – эта работа будет проделана в рамках всероссийского архитектурного конкурса, который проведут местные власти, передает "АиФ-Крым".

Зато уже известно, что будет на ее территории для полноценного отдыха детей – архитекторы предусмотрят здесь не только море и жилые корпуса, но и культурно-образовательный центр, медблок, спортивные площадки, бассейны и даже творческий квартал. Также на территории "Ямалии" построят летний кинотеатр и пляж.

Принимать оздоровительный лагерь будет детей всех возрастов, одновременно здесь смогут жить 500 маленьких туристов, работать с которыми тоже будут вожатые из Ямала.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1145 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

На искусственном острове в Сочи хотят построить жилые дома

На искусственном острове в Сочи хотят построить жилые дома

Детские площадки в донском регионе приведут в порядок

Детские площадки в донском регионе приведут в порядок

Капремонт домов на Дону будут проводить по-новому

Капремонт домов на Дону будут проводить по-новому

На месте скейт-парка в Краснодаре построят новый стадион

На месте скейт-парка в Краснодаре построят новый стадион

Крупную школу построили в Краснодаре

Крупную школу построили в Краснодаре

В Ставрополе возведут школу почти за 3 млрд рублей

В Ставрополе возведут школу почти за 3 млрд рублей

Новый промпарк достроили в Крыму

Новый промпарк достроили в Крыму

Создание курорта &quot;Новая Анапа&quot; приостановлено

Создание курорта "Новая Анапа" приостановлено

Новая ВПП аэропорта Симферополя прошла проверку Ростехнадзора

Новая ВПП аэропорта Симферополя прошла проверку Ростехнадзора

На Кубани продолжат строить новые спортивные объекты

На Кубани продолжат строить новые спортивные объекты

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы