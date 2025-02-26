У детей с Ямала в Крыму будет собственный лагерь отдыха

Для детей из Ямало-Ненецкого автономного округа в Крыму построят оздоровительный лагерь, в котором будет даже творческий квартал – лучший проект его строительства выберут по итогам всероссийского архитектурного конкурса.

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили "добро" на строительство детского оздоровительного лагеря "Ямалия" в Крыму, сообщает пресс-служба правительства округа.

Для обустройства здравницы уже выделена территория в 10 га рядом с арт-кластером "Таврида", но ее проекта и эскизов пока нет – эта работа будет проделана в рамках всероссийского архитектурного конкурса, который проведут местные власти, передает "АиФ-Крым".

Зато уже известно, что будет на ее территории для полноценного отдыха детей – архитекторы предусмотрят здесь не только море и жилые корпуса, но и культурно-образовательный центр, медблок, спортивные площадки, бассейны и даже творческий квартал. Также на территории "Ямалии" построят летний кинотеатр и пляж.

Принимать оздоровительный лагерь будет детей всех возрастов, одновременно здесь смогут жить 500 маленьких туристов, работать с которыми тоже будут вожатые из Ямала.