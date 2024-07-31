Строительство нового въезда в Краснодар сдерживает финансирование

Власти столицы Кубани подготовили необходимую документацию для строительства нового въезда в город - Восточного коридора, однако его реализацию пока сдерживают финансы и необходимость изъятия частных участков.

Восточный транспортный коридор, который свяжет федеральную трассу М-4 "Дон" с Краснодаром, будет не только новым въездом в краевой центр, но и удобной транспортной коммуникацией несколькими его микрорайонами и поселками, но его строительство пока сдерживает финансирование, рассказал мэр краевой столицы Евгений Наумов, пишет "РБК Краснодар".

"Свои участки мы запроектировали, получили положительные заключения госэкспертизы. Для строительства только по нашим объектам Восточного коридора необходимо более 11 млрд рублей, для изъятия земельных участков - еще более 1 млрд рублей. Рассчитываем, что он войдет в новую краевую программу, и мы сможем приступить к реализации"

- Евгений Наумов

Как пояснил градоначальник, все проектирование трассы разбито на восемь этапов, четыре из которых лежит на городских властях, еще четыре – прерогатива министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Еще одна проблема - изъятие частных земельных участков для строительства трассы, а это более 1 млрд рублей, или 66 земельных участков.

Стоимость всех строительных работ изначально оценивалась в 15 млрд рублей, а теперь выросла до 22,6 млрд рублей. Планировалось, что коридор заработает уже к концу 2025 года.