В Краснодаре спроектируют новую ветку трамвая

Власти Краснодара в скором времени расширят в городе сеть самого популярного экологически чистого общественного транспорта – трамвая. Новая трамвайная линия длиной 9 км свяжет новые и старые районы кубанской столицы.

Краснодар продолжит развивать свой электротранспорт: группа компаний "Инсити" ведет работу по проектированию трамвайной ветки в микрорайон Россинского, она завершится в мае 2025 года, рассказал мэр города Евгений Наумов.

"Компания "Инсити" начала проектирование трамвайной ветки, которая должна будет пройти от ул. имени Петра Метальникова до ул. Семигорской. Завершить проектные работы обещают в конце мая будущего года. …Это развитие самого перспективного общественного транспорта в нашем городе"

- Евгений Наумов

Новая линия – это около 9 км путей из нового микрорайона Образцово и соседних жилых кварталов до других районов Краснодара, по которым будет ходить самый популярный в городе экологически чистый транспорт, сообщает РБК Краснодар.

Ожидается, что строительство трамвайных путей, предварительная стоимость которого составит около 8 млрд рублей, начнется в 2026 году, оно будет финансироваться за счет частных инвесторов с участием горадминистрации кубанской столицы.