Радом с Таманью построят аммиачный завод

Власти Краснодарского края выделили под строительство завода по производству аммиака 200 гектаров земли в районе порта Тамань – здесь же возведут перевалочный комплекс для будущего предприятия.

В Краснодарском крае будут производить аммиак – для его производства уже выделена обширная территория в районе порта Тамань, говорится в распоряжении губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, опубликованном на сайте краевой администрации.

Под новое промышленное предприятие отойдет 200 га земли, назначение которой изменено с сельскохозяйственного на промышленное, также здесь со временем появятся заводы по выпуску метанола и карбамида, передает "АиФ-Юг".

Новый промышленный участок разделен на три секции, на двух из которых вырастут перевалочный комплекс промышленных предприятий, а также площадка для погрузки и разгрузки растительных масел.