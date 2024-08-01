ДТП на трассе «Дон» кончилось смертью водителя

Два автомобиля попали в крупную аварию в Геленджике. Есть погибший и раненные, рассказали в Госавтоинспекции Краснодарского края.
«На ФАД М-4 «Дон», вблизи п. Кабардинка, произошло ДТП с участием автомобилей «Мерседес» и «Бэстиюн». 40-летний водитель «Мерседес» превысил скорость, автомобиль занесло, и он столкнулся с китайским авто, которое остановилось на обочине»
- Госавтоинспекция Краснодарского края
Ведомство отметило, что водитель машины китайской марки нарушил правила дорожного движения, встав на обочине в этом месте.
В результате, ДТП привело к трагедии – погиб водитель «Мерседеса». Мужчина за рулем «Бэстиюна» получил травмы, как и его малолетние пассажиры, которые даже не ходят в школу. Их оперативно отправили в городскую больницу Геленджика.