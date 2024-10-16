Драки, переезд и выборы: чем известен парламент Грузии?

В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы. Кто главный в Грузии и что из себя представляет парламент страны, почему депутаты в Грузии часто дерутся и зачем Грузии два здания парламента в разных городах?

Парламент Грузии – что это?

Парламент – высший законодательный орган Грузии. Его возглавляет председатель (спикер). Кабинет министров – исполнительный орган власти, его возглавляет премьер-министр.

Грузия – парламентская или президентская республика? Грузия сегодня управляется как унитарная парламентская республика. Это означает, что полномочия главы государства, которой сейчас является Самоле Зурабишвили, сильно урезаны. Страна управляется парламентом.

© Фото: сайт правительства Грузии

Парламент в Грузии однопалатный, избирается раз в четыре года.

В настоящее время пост председателя грузинского парламента занимает Шалва Папуашвили.

Парламент в Грузии утверждает состав кабмина (правительства) и назначает премьер-министра.

Парламент ежегодно созывается на две сессии: весеннюю, она длится с февраля по июнь, и осеннюю, с сентября по декабрь.

Первый грузинский парламент был создан в 1918 году в Грузинской Демократической Республике. С 1921 по 1990 год в рамках СССР в республике существовал Верховный Совет Грузинской ССР, он также был однопартийным.

В текущем созыве парламента 150 депутатов, правящая партия – "Грузинская мечта", на нее приходится 75 мест в парламенте, так что у нее нет даже простого большинства (76 мандатов).

Правящая партия Грузии

С 2012 года по сей день в Грузии правящей силой остается партия "Грузинская мечта", основанная Бидзиной Иванишвили. В 2012 года "Мечта" Иванишвили обошла на выборах "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили.

На выборах 2024 года "Мечта" рассчитывает не только одержать победу, но и получить конституционное большинство (3/4 мест в парламенте), чтобы избавиться от оппозиционных сил, объявив их вне закона.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Мечта", иноагенты и семейные ценности

За последние полгода действующий парламент Грузии принял несколько скандальных законов, которые привели к осложнениям в отношениях с Западом и бурным протестам оппозиции. В первую очередь, речь идет о "законе об иноагентах", который призван высветить иностранных спонсоров СМИ и НПО в стране. Обсуждения в парламенте шли долго и бурно, на фоне масштабных протестов, а сами парламентарии не раз подрались, обсуждая законопроект.

Затем парламент встал на защиту семейных ценностей – законом запрещены пропаганда ЛГБТ (экстремистская организация, запрещена в России), смены пола, однополые браки в Грузии.

На фоне этого ЕС приостановил процесс интеграции Грузии. Также западные страны отозвали финансирование Грузии, ввели санкции против руководства страны.

Импичмент президента

© Фото: Сайт президента Грузии

Парламент созыва 2020 года также отметился тем, что дважды инициировал процедуру импичмента президента страны - в первый раз в 2023 году, во второй - прямо перед парламентскими выборами в октябре 2024 года. Зурабишвили совершает несогласованные с правительством поездки за границу, чем нарушает конституцию. Кроме того, президент является противницей закона об иноагентах и накладывала на него вето, также президент критикует политику правящей партии. Сегодня Зурабишвили открыто поддерживает оппозицию.

Парламентские выборы 2024

Выборы в Грузии 26 октября ожидаются жаркими. Явка избирателей может оказаться рекордной, как внутри страны, так и за ее пределами. Число международных наблюдателей, зарегистрированных на выборы, также рекордное. Кроме того, выборы в Грузии впервые будут проходить по системе электронного голосования. Ожидается, что это поможет избежать ошибок и ускорит время подсчета голосов.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Основная борьба разворачивается между правящей партией и оппозицией, включающей "ЕНД" и ряд более мелких партий. Агитационные плакаты "Мечты" сегодня можно встретить на каждом шагу – на них красуется цифра "41", именно под этим номером партия проходит в бюллетенях.

Согласно опросам, "Грузинская мечта", вероятно, получит большинство голосов избирателей, а удастся ли партии достичь желанного конституционного большинства – станет ясно уже после выборов.

Драки в парламенте Грузии

Атмосфера в парламенте Грузии достаточно живая, обсуждения там часто проходят бурно и систематически выливаются в потасовки, причем необязательно между политическими оппонентами.

В 2024 году таких инцидентов было два. 15 апреля при обсуждения закона об иноагентах оппозиционер Алеко Элисашвили ударил по голове лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе прямо во время его выступления с трибуны. Зимой 26 января из-за словесного оскорбления подрались советник спикера парламента Альберт Брегвадзе и сотрудник аппарата правящей "Грузинской мечты" Арчил Горделадзе. В здании парламента их разняли, но затем они снова устроили потасовку во дворе.

А в прошлом году, 20 сентября, драка произошла между оппозиционером, лидером "Стратегии Агмашенебели" Георгием Вашадзе и представителем "Мечты" Ираклием Заркуа.

В целом к физическому выяснению отношений народные избранники в Грузии прибегают часто, причем на любом уровне. В минувшем году 22 сентября схватка произошла между представителями "Мечты" и оппозиции, тогда участников драки смогли развести только приставы.

Почему в Грузии два здания парламента?

Интересно, что правительство Михаила Саакашвили решило перенести парламент из Тбилиси в Кутаиси. Для этого в городе всего за год возвели новое здание. Четыре года, с 2012 по 2018 год, парламент размещался в Кутаиси по адресу Абашидзе, 26. После этого "Грузинская мечта" с помощью конституционной поправки вернула парламент в столицу.

Здание парламента в Тбилиси

В грузинской столице парламент находится на проспекте Руставели, 8. Здание строилось долго, с 1938 по 1953 год. В 2014 году в нем провели реконструкцию.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Архитекторами выступили Виктор Кокорин и Георгий Лежава. Здание возвели недалеко от подножия горы Мтацминда на месте снесенного Собора Александра Невского и прилегающего погоста с захоронениями погибших в 1921 году кадетов.

Парламент включает два здания: "Верхнее", оно было построено в 1933-1938 годах, и "Нижнее", строившееся чуть позднее.

Верхнее и Нижнее здания парламента в Тбилиси соединены двором, лестницами и фонтанами. Парламент построен с использованием элементов традиционной грузинской архитектуры.

Здание парламента в Кутаиси

Парламент в Кутаиси на Абашидзе строился по заказу CMD Inginieros по инициативе Саакашвили, который на тот момент был президентом Грузии. Перенос парламента в Кутаиси, по задумке Саакашвили, должен был стимулировать экономику региона и сплотить страну.

Здание построено на месте мемориала советским воинам Великой Отечественной войны – его специально снесли в 2009 году, чтобы расчистить место для нового здания парламента.

© Фото: Avisadehh, the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Архитектором выступил испанец Альберто Доминго. Здание имеет необычный вид – это стеклянный купол, символ открытости грузинского руководства. Сегодня "черепашка", как прозвали здание в народе, пустует.

В начале октября 2024 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал о планах превратить заброшенное здание в технологический центр: в нем будут изучать ИИ, откроются современный музей науки, IT-школа, стартап-лаборатории. Сроки реализации проекта не называются.