Драки, переезд и выборы: чем известен парламент Грузии?

Парламент Грузии – что это?
Парламент – высший законодательный орган Грузии. Его возглавляет председатель (спикер). Кабинет министров – исполнительный орган власти, его возглавляет премьер-министр.
Грузия – парламентская или президентская республика? Грузия сегодня управляется как унитарная парламентская республика. Это означает, что полномочия главы государства, которой сейчас является Самоле Зурабишвили, сильно урезаны. Страна управляется парламентом.
Парламент в Грузии однопалатный, избирается раз в четыре года.
В настоящее время пост председателя грузинского парламента занимает Шалва Папуашвили.
Парламент в Грузии утверждает состав кабмина (правительства) и назначает премьер-министра.
Парламент ежегодно созывается на две сессии: весеннюю, она длится с февраля по июнь, и осеннюю, с сентября по декабрь.
Первый грузинский парламент был создан в 1918 году в Грузинской Демократической Республике. С 1921 по 1990 год в рамках СССР в республике существовал Верховный Совет Грузинской ССР, он также был однопартийным.
В текущем созыве парламента 150 депутатов, правящая партия – "Грузинская мечта", на нее приходится 75 мест в парламенте, так что у нее нет даже простого большинства (76 мандатов).
Правящая партия Грузии
С 2012 года по сей день в Грузии правящей силой остается партия "Грузинская мечта", основанная Бидзиной Иванишвили. В 2012 года "Мечта" Иванишвили обошла на выборах "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили.
На выборах 2024 года "Мечта" рассчитывает не только одержать победу, но и получить конституционное большинство (3/4 мест в парламенте), чтобы избавиться от оппозиционных сил, объявив их вне закона.
"Мечта", иноагенты и семейные ценности
За последние полгода действующий парламент Грузии принял несколько скандальных законов, которые привели к осложнениям в отношениях с Западом и бурным протестам оппозиции. В первую очередь, речь идет о "законе об иноагентах", который призван высветить иностранных спонсоров СМИ и НПО в стране. Обсуждения в парламенте шли долго и бурно, на фоне масштабных протестов, а сами парламентарии не раз подрались, обсуждая законопроект.
Затем парламент встал на защиту семейных ценностей – законом запрещены пропаганда ЛГБТ (экстремистская организация, запрещена в России), смены пола, однополые браки в Грузии.
На фоне этого ЕС приостановил процесс интеграции Грузии. Также западные страны отозвали финансирование Грузии, ввели санкции против руководства страны.
Импичмент президента
Парламент созыва 2020 года также отметился тем, что дважды инициировал процедуру импичмента президента страны - в первый раз в 2023 году, во второй - прямо перед парламентскими выборами в октябре 2024 года. Зурабишвили совершает несогласованные с правительством поездки за границу, чем нарушает конституцию. Кроме того, президент является противницей закона об иноагентах и накладывала на него вето, также президент критикует политику правящей партии. Сегодня Зурабишвили открыто поддерживает оппозицию.
Парламентские выборы 2024
Выборы в Грузии 26 октября ожидаются жаркими. Явка избирателей может оказаться рекордной, как внутри страны, так и за ее пределами. Число международных наблюдателей, зарегистрированных на выборы, также рекордное. Кроме того, выборы в Грузии впервые будут проходить по системе электронного голосования. Ожидается, что это поможет избежать ошибок и ускорит время подсчета голосов.
Основная борьба разворачивается между правящей партией и оппозицией, включающей "ЕНД" и ряд более мелких партий. Агитационные плакаты "Мечты" сегодня можно встретить на каждом шагу – на них красуется цифра "41", именно под этим номером партия проходит в бюллетенях.
Согласно опросам, "Грузинская мечта", вероятно, получит большинство голосов избирателей, а удастся ли партии достичь желанного конституционного большинства – станет ясно уже после выборов.
Драки в парламенте Грузии
Атмосфера в парламенте Грузии достаточно живая, обсуждения там часто проходят бурно и систематически выливаются в потасовки, причем необязательно между политическими оппонентами.
В 2024 году таких инцидентов было два. 15 апреля при обсуждения закона об иноагентах оппозиционер Алеко Элисашвили ударил по голове лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе прямо во время его выступления с трибуны. Зимой 26 января из-за словесного оскорбления подрались советник спикера парламента Альберт Брегвадзе и сотрудник аппарата правящей "Грузинской мечты" Арчил Горделадзе. В здании парламента их разняли, но затем они снова устроили потасовку во дворе.
А в прошлом году, 20 сентября, драка произошла между оппозиционером, лидером "Стратегии Агмашенебели" Георгием Вашадзе и представителем "Мечты" Ираклием Заркуа.
В целом к физическому выяснению отношений народные избранники в Грузии прибегают часто, причем на любом уровне. В минувшем году 22 сентября схватка произошла между представителями "Мечты" и оппозиции, тогда участников драки смогли развести только приставы.
Почему в Грузии два здания парламента?
Интересно, что правительство Михаила Саакашвили решило перенести парламент из Тбилиси в Кутаиси. Для этого в городе всего за год возвели новое здание. Четыре года, с 2012 по 2018 год, парламент размещался в Кутаиси по адресу Абашидзе, 26. После этого "Грузинская мечта" с помощью конституционной поправки вернула парламент в столицу.
Здание парламента в Тбилиси
В грузинской столице парламент находится на проспекте Руставели, 8. Здание строилось долго, с 1938 по 1953 год. В 2014 году в нем провели реконструкцию.
Архитекторами выступили Виктор Кокорин и Георгий Лежава. Здание возвели недалеко от подножия горы Мтацминда на месте снесенного Собора Александра Невского и прилегающего погоста с захоронениями погибших в 1921 году кадетов.
Парламент включает два здания: "Верхнее", оно было построено в 1933-1938 годах, и "Нижнее", строившееся чуть позднее.
Верхнее и Нижнее здания парламента в Тбилиси соединены двором, лестницами и фонтанами. Парламент построен с использованием элементов традиционной грузинской архитектуры.
Здание парламента в Кутаиси
Парламент в Кутаиси на Абашидзе строился по заказу CMD Inginieros по инициативе Саакашвили, который на тот момент был президентом Грузии. Перенос парламента в Кутаиси, по задумке Саакашвили, должен был стимулировать экономику региона и сплотить страну.
Здание построено на месте мемориала советским воинам Великой Отечественной войны – его специально снесли в 2009 году, чтобы расчистить место для нового здания парламента.
Архитектором выступил испанец Альберто Доминго. Здание имеет необычный вид – это стеклянный купол, символ открытости грузинского руководства. Сегодня "черепашка", как прозвали здание в народе, пустует.
В начале октября 2024 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал о планах превратить заброшенное здание в технологический центр: в нем будут изучать ИИ, откроются современный музей науки, IT-школа, стартап-лаборатории. Сроки реализации проекта не называются.