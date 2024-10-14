Революция роз в Грузии: почему произошла и откуда пошло такое название

Революция роз в Грузии в 2003 году стала знаковым событием не только для республики, но и для всего постсоветского пространства. Это был один из способов ненасильственно свергнуть действующего президента Эдуарда Шеварнадзе, что привело к власти оппозиционера Михаила Саакашвили.

В Грузии в 2003 году в течение двух дней оппозиционным силам удалось сменить власть, при этом не применяя насильственные методы. К революции привели ряд внешних и внутренних факторов.

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Что стало поводом для революции в Грузии

После того, как распался Советский Союз экономическая ситуация в Грузии стала ухудшаться. Закрывались предприятия, увеличивалось количество безработных, энергетический кризис набирал обороты.

В 1995 году президентом республики был избран Эдуард Шеварнадзе, который был экс-министром иностранных дел СССР. Через пять лет он также победил на президентских выборах и пошел на второй срок.

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В 2001 году недовольство политической верхушки курсом президента привело к тому, что распалась партия Союз граждан Грузии, которая была опорой Шеварнадзе. Покинувшие члены партии, основали свой блок «Национальное движение». Лидером новой партии стал Михаил Саакашвили. Также было создано сообщество «Новые демократы», которым руководил Зураб Жвания.

Параллельно с этим, была создана партия «Бурджанадзе – демократы». Ее возглавила Нино Бурджанадзе, избранная в 2000 году председателем парламента.

К лету 2003 года ситуация с внешним долгом Грузии ухудшилась. Он достиг $1,75 млрд.

Обстановка в стране привела к тому, что популярность оппозиционных движений выросла к 2003 году, а авторитет действующего президента снизился.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Основные события революции роз

В начале ноября 2003 году в республике прошли парламентские выборы. Частная телекомпания «Рустави 2» объявила, что победила партия Михаила Саакашвили «Национальное движение». Одновременно с этим Центральная избирательная комиссия республики подсчитала половину бюллетеней, по которым одержала победу партия Эдуарда Шеварнадзе «За новую Грузию».

После объявления результатов по всей стране начали происходить массовые акции протеста. Митингующие требовали признать выборы недействительными и снять с поста президента Эдуарда Шеварнадзе.

Каждый день возле парламента республики собирались сотни тысяч демонстрантов.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Переговоры 9 ноября между лидерами оппозиции и президентом не увенчались успехом. После чего оппозиционная сила стала собирать подписи для отставки Шеварнадзе, а Михаил Саакашвили заявил, что переговоры больше не будут проводиться.

Центральная избирательная комиссия обнародовала окончательные результаты выборов, по которым стало известно, что партия действующего президента набрала 21,3%, партия «Возрождение» - 18,8%, а блок Михаила Саакашвили – 18,3%.

© Фото: commons.wikimedia/European People's Party

Оппозиционные силы были не согласны с подобными результатами и отказались от мест в парламенте.

Основные события революции роз происходили с 21 по 23 ноября 2003 года.

В это время в Тбилиси начали прибывать колонны новых протестующих. Михаил Саакашвили вместе со своими сторонниками пришел на заседание нового парламента. В руках у лидера оппозиции был букет роз, откуда и взялось название революции.

После того, как президент покинул парламент, Нино Бурджанадзе, которая на тот момент была экс-членом парламента, объявила себя исполняющей обязанности президента. В стране было объявлено чрезвычайное положение.

Ночью 23 ноября состоялась встреча Шеварнадзе и оппозиции, в которой принимал участие министр иностранных дел России Игорь Иванов.

Результаты выборов были признаны недействительными и назначена новая дата проведения внеочередного голосования.

Выборы президента состоялись 4 января 2004 года, в результате которых Михаил Саакашвили получил 96,27% голосов.

Конституционное большинство в парламенте республики взяла партия «Национальное движение».

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Последствия революции роз

К 2006 году власть в Грузии была полностью подчинена блоку «Национальное движение». Революция роз считается первой «цветной революцией», которая состоялась в бывшей советской республике.

Смена власти привела к тому, что в стране начала происходить масштабные реформы. Не всегда они соответствовали законодательству республики. Грузия начала сближаться Европейским Союзом и НАТО.

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Также обострились конфликты с Абхазией и Южной Осетией, которые так и не были решены.

Кроме этого, ухудшились отношения с Россией, что привело к развязыванию войны.

Михаил Саакашвили был президентом республики до 2013 года. После того, как закончился его второй президентский срок, на него было заведено большое количество уголовных дел. Он вынужден был уехать в Украину, где получил гражданство. После был лишен его, вернулся в Грузию и в 2021 году был заключен под стражу.

Площадь революции роз в Тбилиси

Площадь Республики была открыта в 1983 году и использовалась для проведения парадов.

© Фото: commons.wikimedia

Располагается в столице Грузии в районе Вера на западном конце проспекта Руставели. В декабре 2005 года была переименована в Площадь Революции роз в честь исторического события.

В мае 2018 года площадь вновь переименовали. Сейчас она называется площадью Первой Демократической Республики. Мероприятие было посвящено столетию независимости Грузинского государства.