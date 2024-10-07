Депутат "Мечты" назвала Зурабишвили ненадежным политиком

Нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковали в "Грузинской мечта" как политика, обратив внимание на ее "ненадежность". К такому выводу правящую партию привела ситуация со встречей президента и посла ЕС в Грузии.

На президента Грузии Саломе Зурабишвили нельзя положиться не только в политическом плане, но и в международных отношениях, такое мнение выразила глава комитета грузинского парламента по интеграции с Европой Мака Бочоришвили.

Парламентарий имела в виду ситуацию с вызвавшим острую реакцию заявление Зурабишвили, согласно которому европейский посол в Грузии Павел Герчинский стоит на стороне "Грузинской хартии", которая была выдвинула ранее президентом и поддержана оппозицией. После представительство Евросоюза распространило заявление, согласно которому Брюссель не оказывает поддержки никакому политическому объединению на выборах в парламент Грузии 26 октября. Кроме того, ЕС готов к сотрудничеству с тем правительством, которое выберет себе народ Грузии.

"Саломе Зурабишвили – ненадежный человек как в политике, так и в международных отношениях"

– Бочоришвили

Депутат пояснила, что президент на самом деле могла провести беседу с Герчинским, однако она была, очевидно, исключительно частного свойства. Тем не менее, Зурабишвили огласила ее содержание, так что в результате представительству ЕС в Грузии пришлось оправдываться.