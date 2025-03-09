Вестник Кавказа

Открытый международный кубок по художественной гимнастике завершился в Баку

Открытый международный кубок по художественной гимнастике завершился в Баку
4-5 апреля в Баку прошли  соревнования по художественной гимнастике GymStar International Cup. Организатором мероприятия выступил российский спортивный клуб «GymStar Столица». Призовые места были разыграны среди спортсменов из Азербайджана, России, Киргизии, Узбекистана и Кувейта.

Примечательно, что в соревнованиях принимали участие как самые юные гимнастки 2021 года рождения, так и взрослые спортсменки 2006-2005 годов рождения. 

Участники получили эксклюзивные медали, кубки и подарки, созданные специально для этих соревнований, а также специальные призы от всемирно известных брендов товаров для художественной гимнастики. 

Спортсмены и их тренеры прекрасно провели время в солнечном апрельском Баку, смогли посетить экскурсионные туры, составленные организаторами соревнований, не только по городу, но и по районам Азербайджана.

 

 

 

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