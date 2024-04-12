ЕС и Центральная Азия: значение саммита в Самарканде для Азербайджана

Роза Байрамлы, ведущий советник Центра анализа международных отношений

3-4 апреля в Самарканде прошел первый саммит Евросоюза – Центральная Азия, обозначивший начало нового стратегического партнерства. Речь шла о сотрудничестве с в сфере торговли, транспорта, энергетики, цифровой связи и управления водными ресурсами. Расскажем, какую роль во взаимодействии Центральной Азии и ЕС играет Азербайджан.

Глобальный ландшафт стремительно меняется под влиянием геополитической нестабильности, экономической неопределенности и климатических вызовов. Такие процессы побуждают международное сообщество к поиску новых форм взаимодействия и сотрудничества.

В Самарканд приехали Европейского совета Антониу Кошта, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Антониу Кошта отметил, что ЕС стремится построить взаимовыгодное партнерство со странами Центральной Азии.

Урсула фон дер Ляйен объявила о пакете инвестиций Global Gateway на сумму 12 млрд евро (13,2 млрд дол.) для углубления сотрудничества со странами региона в области транспорта, критически важных сырьевых материалов, чистой энергии и цифровой связи.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что за последние семь лет торговля между странами Центральной Азии и ЕС выросла до 54 млрд евро (60 млрд дол.), добавив, что саммит «должен стать отправной точкой нового этапа в развитии многосторонних отношений». Он также высоко оценил развитие добрососедских отношений в регионе, отметив, что еще совсем недавно проведение такого рода мероприятий с ЕС не представлялось реальным; до недавнего времени отношения между некоторыми странами Центральной Азии были «просто заморожены», и некоторые границы оставались закрытыми.

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана

Особое внимание в контексте договоренностей было уделено развитию сотрудничества в сфере транспорта, что затрагивает Азербайджан. Так, стороны договорились о поддержке координационной платформы для реализации ключевых инфраструктурных проектов в рамках Срединного коридора, и роль Азербайджана в этом контексте приобретает особое значение.

Как транзитное государство и энергетический хаб, Азербайджан может получить новые возможности благодаря расширению сотрудничества между ЕС и Центральной Азией. Азербайджан - важный партнер ЕС в сфере транспорта и энергетики, он играет ключевую роль в развитии Срединного коридора и обеспечивает поставки природного газа в Европу через Южный газовый коридор.

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана

На протяжении истории своей независимости Азербайджан вкладывал значительные средства в развитие и модернизацию транспортной инфраструктуры на территории страны, начиная от портов до железнодорожных и логистических объектов. Благодаря этим шагам удалось не только обеспечить устойчивый транзит из стран Центральной Азии в Европу, но и значительно сократить время доставки грузов из Китая в ЕС через территорию Азербайджана. В результате Баку укрепил свои позиции как стратегически важный участник в формировании транспортной связности в евразийском направлении.

Повышенное внимание к транспортным маршрутам в регионе может привести к увеличению грузопотока через Азербайджан, что благоприятно скажется на экономике страны. Кроме того, углубление энергетического взаимодействия ЕС с Центральной Азией создает предпосылки для новых инфраструктурных проектов с участием Азербайджана.

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана

Вопросы поставок стратегически значимого сырья, включая уран, литий и редкоземельные элементы, стали одной из ключевых тем саммита. Стороны приняли Декларацию о намерениях между Европейским союзом и государствами Центральной Азии, а также согласовали план совместных действий на 2025–2026 годы, охватывающий направления развития экологически чистого водорода и технологий накопления энергии.

Транспортировка сырья из Казахстана и Узбекистана в Европу осуществляется по маршрутам, проходящим через территорию Азербайджана. Этот фактор также подчеркивает важность страны в цепочке поставок, обеспечивающим надежную логистику и высокий уровень транспортной безопасности.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Климатическая тематика стала еще одним ключевым направлением взаимодействия. Европейский союз поддерживает инициативы в сфере «зеленой» энергетики и управления водными ресурсами в Центральной Азии, включая строительство гидроэлектростанций и модернизацию водной инфраструктуры.

ЕС может быть заинтересован в развитии совместного проекта Азербайджана, Казахстана и Узбекистана по созданию линии передачи возобновляемой энергии через Каспийское море с последующим выходом на энергетический рынок Европы. Соглашения о реализации этого проекта были подписаны главами государств еще во время международной конференции COP29 в Баку.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Реализация таких инициатив, как развитие транспортной инфраструктуры, переход к «зеленой» энергетике и обеспечение энергетической устойчивости, между ЕС и ЦА тоже не могут не затронуть Азербайджан, который развивает взаимодействие с регионом Центральной Азии и участвует в совместных проектах, значимых как для региона, так и для Европы.

В долгосрочной перспективе укрепление связей между ЕС и Центральной Азией может способствовать повышению политической и экономической устойчивости региона, что также выгодно для Азербайджана. В условиях трансформирующейся геополитической ситуации Азербайджан продолжает выполнять функцию связующего звена между Востоком и Западом, внося значимый вклад в формирование устойчивого и прагматичного партнерства между Европейским союзом, странами Южного Кавказа и Центральной Азии.