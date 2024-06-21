"Red Wings" свяжет Калугу и Стамбул прямым рейсом

Прямое авиасообщение между Калугой и Стамбулом появилось у авиакомпании "Red Wings". Первый самолет по такому маршруту полетит в октябре.

Самолеты авиаперевозчика "Red Wings" начнут летать из Санкт-Петербурга в Стамбул через Калугу. Для нее это будет прямой рейс до древнего турецкого города, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Авиакомпания "Рэд Вингс" открывает прямое авиасообщение со Стамбулом. Рейсы стартуют в октябре"

- Владислав Шапша

Полеты будут осуществляться дважды в неделю – в среду и воскресенье. Пассажиров будет принимать авиасудно Sukhoi Superjet. Оно вмещает около ста человек.