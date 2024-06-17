Red Wings свяжет Астрахань и Екатеринбург

Уже в июле из Астрахани в Екатеринбург и обратно полетят прямые авиарейсы российской авиакомпании Red Wings – на трехчасовом маршруте два раза в нелею будут летать российские авиалайнеры "Сухой SSJ-100".

Вскоре из воздушной гавани Астрахани поднимется авиалайнер SSJ-100 российской авиакомпании Red Wings, который возьмет курс на столицу Урала - первый прямой беспосадочный авиарейс состоится 9 июля, сообщает пресс-служба аэропорта "Астрахань".

Самолеты вместимостью в 100 пассажиров будут летать между Астраханью и Екатеринбургом дважды в неделю - по вторникам и четвергам, перелет займет 2 часа 55 минут, передает "Интерфакс".

Пока планируется, что новые авиарейсы будут выполняться до завершения весенне-летнего периода авиаперевозок - до 26 октября 2024 года. Будут ли летать по нему самолеты в осенне-зимний период, покажет загрузка авиарейса и его востребованность у пассажиров, добавили в пресс-службе.