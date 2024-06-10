"Победа" нарастит число рейсов в Нальчик в июле

До 11 возрастет число прямых рейсов между Москвой и Нальчиком, выполняемых авиакомпанией "Победа". Дополнительные рейсы появятся в расписании с июля.
Российский перевозчик "Победа" на фоне высокого туристического сезона добавил в расписание новые рейсы между Москвой и Нальчиком.
"В течение всего летнего расписания "Победа" будет выполнять до 11 рейсов в неделю из столичных аэропортов Внуково и Шереметьево в Нальчик. Это на 60% больше, чем в аналогичный период прошлого года"
– компания
В летний сезон Кабардино-Балкария принимает свыше 500 тыс туристов, многие из них прибывают на отдых авиарейсами до Нальчика.