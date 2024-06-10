Вестник Кавказа

"Победа" нарастит число рейсов в Нальчик в июле

"Победа" нарастит число рейсов в Нальчик в июле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
До 11 возрастет число прямых рейсов между Москвой и Нальчиком, выполняемых авиакомпанией "Победа". Дополнительные рейсы появятся в расписании с июля.

Российский перевозчик "Победа" на фоне высокого туристического сезона добавил в расписание новые рейсы между Москвой и Нальчиком.

"В течение всего летнего расписания "Победа" будет выполнять до 11 рейсов в неделю из столичных аэропортов Внуково и Шереметьево в Нальчик. Это на 60% больше, чем в аналогичный период прошлого года"

– компания

В летний сезон Кабардино-Балкария принимает свыше 500 тыс туристов, многие из них прибывают на отдых авиарейсами до Нальчика.

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