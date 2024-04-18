Вестник Кавказа

Кабардино-Балкария нарастила турпоток на 22%

Кабардино-Балкария нарастила турпоток на 22%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристы все чаще выбирают для отдыха Кабардино-Балкарию. За первые пять месяцев этого года республику посетили 22% больше путешественников.

Кабардино-Балкария за первые пять месяцев этого года значительно увеличила туристический поток. По информации главы региона Казбека Кокова, путешественников стало на 22% больше, чем за такой же период прошлого года.

По словам чиновника, таких показателей удалось достичь благодаря развитию туристической инфраструктуры.

"Рост турпотока продолжается и в этом году. За 5 месяцев он в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 22%. Только Приэльбрусье за это время посетили 390 тыс. туристов"

– Казбек Коков

Он также сообщил, что чаще всего туристы посещали курорты "Эльбрус" и "Нальчик".

Глава региона отметил, что республика ждет еще большего наплыва туристов, так как горнолыжный курорт "Эльбрус" продолжает развиваться.

Ранее сообщалось, что на территории курорта создаются новые трассы для катания, канатные маршруты, пешеходные тропы и кемпинги.

Также Коков рассказал, что в Нальчике будут созданы крупные отели.

Сейчас региона готов принять порядка 17 тыс туристов одновременно.

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