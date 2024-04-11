Две трети отелей в КБР забронированы на майские праздники

Россияне забронировали на предстоящие майские праздники две трети номерного фонда Кабардино-Балкарии – самого большого наплыва отдыхающих ждут в Нальчике, Приэльбрусье, Черекском и Чегемском ущельях.

Все места размещения для туристов в Кабардино-Балкарии (КБР) забронированы на майские праздники более чем на 65%, рассказала начальник отдела связей с общественностью и маркетинга Минкурортов республики Ольга Погребняк.

"На начало апреля загрузка составляла 60-65%, бронирование продолжается. Те, кто решил провести майские выходные далеко от места жительства планируют отдых заблаговременно, а кто не хочет уезжать за пределы субъекта - принимают спонтанные решения накануне поездок"

- Ольга Погребняк

Ожидаемый наплыв гостей – результат взвешенной и сбалансированной ценовой политики туристического сектора республики: туристов привлекает стоимость номеров, которая выросла в среднем до 10% из-за подорожания продуктов питания и ГСМ, а наибольшим спросом пользуются отели 4 и 3 звезды, а также гостевые дома улучшенной комфортности, добавила сотрудница Минкурортов КБР, передает ТАСС.

Что касается самых популярных у туристов локаций, то это столица региона город-курорт Нальчик, достопримечательности Черекского и Чегемского ущелий, а также Приэльбрусье, где круглогодично работает экопарк Долина Нарзанов: люди приезжают согреться весенним солнцем и погулять среди зелени.