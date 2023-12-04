Вестник Кавказа

В Кабардино-Балкарии турпоток вырос на 25%

Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристы стали чаще ездить в Кабардино-Балкарию. С прошлого года зимний турпоток вырос на 25%. В регион туристы чаще всего едут, чтобы увидеть Эльбрус.

Кабардино-Балкария становится все более востребованным туристическим направлением, поток туристов увеличился за год на четверть.

"В целом турпоток в республику в первом квартале текущего года составил 398 тысяч человек. Это на 24,8% больше, чем за тот же период прошлого года"

– глава региона Казбек Коков

Он подчеркнул, что более значительный прирост турпотока замечен в учреждениях санаторно-курортного комплекса - плюс 40%.

В настоящее время в Кабардино-Балкарии продолжается горнолыжный сезон, туристы катаются в Приэльбрусье и любуются Эльбрусом. В этом году на горных курортах КБР отдыхающих на 16% больше, чем в начале прошлого года.

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