Приэльбрусье: Кабардино-Балкария для лыжников и сноубордистов

Медина Назарова

Чистый горный воздух, множество рек и водопадов, альпийские луга и покрытые лесами предгорья Эльбруса в любое время года привлекают сюда тысячи туристов, а зимой - почитателей горных лыж. К их услугам в Приэльбрусье два горнолыжных комплекса — "Эльбрус-Азау" и "Чегет". Расскажем, что нового предлагают эти курорты своим гостям в сезоне 2023-2024.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Эльбрус — двуглавый старовулкан высотой 5642 метров, одна из высочайших вершин Европы и самая высокая в России — визитная карточка Кабардино-Балкарии. Окружающее гору Приэльбрусье представляет собой национальный парк, образованный в сентябре 1986 года. Это один из самых крупных на Кавказе центров рекреационного туризма.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Эльбрус"

21 ноября 2023 года, в канун начала горнолыжного сезона, запущена новая версия официального сайта курорта. Он достаточно информативен, хотя пока работает в тестовом режиме и ждет откликов и пожеланий от своих посетителей.

Горнолыжный комплекс "Эльбрус" предлагает семь отлично обустроенных горнолыжных трасс общей протяженностью 17 км.

Здесь работает семь подъемников, из них три — гондольного типа.

Снежные покрытия регулярно обрабатываются ратраками. Склоны Эльбруса отличаются широкими и пологими трассами, в основе своей "синими" с небольшими вкраплениями "красных" участков.

Семьям с детьми и начинающим горнолыжникам здесь катается достаточно комфортно. К началу 2024 года планируется открыть восемь новых трасс длиной 6 км, и тогда протяженность трасс на "Эльбрусе" составит 23 км.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Подъемники

На сегодня здесь действует три очереди канатных дорог:

"Азау" 2350 метров — "Кругозор" 3000 метров. Протяженность 1740 метров. "Кругозор" 3000 метров — "Мир" 3500 метров. Протяженность 1800 метров "Мир" 3500 метров — "Гара-Баши" 3847 метров. Протяженность 1686 метров.

Все канатные дороги оснащены восьмиместными гондолами — производства французской фирмы "РОМА", одной из лучших в области канатных транспортных систем.

Если канатка на Гара-Баши закрыта, есть вариант преодолеть 300 с лишним метров на ратраке и добраться аж до "Приюта 11", легендарного отеля альпинистов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цены на ски-пассы

С учетом установки пикового сезона с 30 декабря по 07 января цена пяти дневного ски-пасса для взрослого установлена в пределах 12 тыс. рублей, а детского - в пределах 7 тыс. рублей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Чегет"

В отличие от "Эльбруса" склоны "Чегета" не для новичков. Их считают сложными как в России, так и в Европе. Это вотчина настоящих профессионалов и любителей экстрима. Здесь нет ухоженных ратраками трасс. "Чегет" — это 15 сложнейших спусков с перепадом высот от 2000 до 3000 метров, с поворотами, проложенными через сосновый лес и буграми, которые подвластны только опытным горнолыжникам. Интересно, что единственная "зеленая" трасса, протяженностью 350 метров, расположена здесь на высоте 3070 метров.

Инфраструктура, включая подъемники и общепит, на "Чегете" такие же, как и природа — простая, без изысков. Словом, всё для экстремалов. Многоразовых ски-пассов здесь нет, а дневной абонемент стоит 1400 рублей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Аренда снаряжения

На обоих курортах снаряжение для горных лыж и сноуборда можно взять в аренду в пунктах проката. Цена на комплект для взрослого от 1800 рублей, для ребенка от 1200 рублей. Для детей также предусмотрены занятия с инструктором.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что и где поесть?

Особых изысков курорты Приэльбрусья не обещают. Но ведь не за этим сюда едут истинные любители диких гор и адреналина. Большим уважением в этих местах пользуются истинно кавказские блюда, в основном мясные, которыми можно и наесться, и согреться. А лучший напиток зимой в горах —глинтвейн.

Где остановиться?

В Приэльбрусье много отелей и турбаз. Но если вы едете туда в горячий сезон, например, в канун Нового года, стоит позаботиться о жилье заранее.

Дорогие отели расположены на полянах Азау и Чегет, так как от них до подъемников недалеко. Одно из лучших мест для семей с детьми — Терскол - благодаря развитой инфраструктуре.

Более бюджетный вариант — снять жилье в частном секторе в том же Терсколе, но в таком случае будут сложности с хранением лыжного оборудования и сушкой снаряжения.

Что посмотреть?

Природа Приэльбрусья лучше любого музея. Но один все-таки стоит посетить. Это Альпинистско—охотничий музей им. Владимира Высоцкого в Тегенекли. Здесь собраны личные вещи, подарки и фотографии многих известных людей, до конца жизни преданных Эльбрусу и любивших этот горный край. Среди них — и Высоцкий, сыгравший в фильме "Вертикаль".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться?

Дешевле всего лететь самолетом до аэропорта Минеральных Вод. Но ближайший к Приэльбрусью аэропорт находится в Нальчике. Рейсов в Нальчик из Москвы раз в пять меньше, чем в Минеральные Воды, потому и билеты дороже. Зато из Нальчика в Терскол два раза в день ходит прямой автобус. Тем, кто летит до Минеральных Вод лучше заказывать трансфер — это быстро и удобно.