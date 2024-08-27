Red Wings запустила прямые рейсы из Минвод в Грузию

Прямым рейсом из Минеральных Вод до двух городов Грузии – Тбилиси и Батуми – теперь можно добраться через авиакомпанию «Red Wings». Первые самолеты начнут летать с 29 октября и 2 ноября соответственно.
Прямые рейсы из Минвод в Грузию стали доступны от российского авиаперевозчика «Red Wings». Его самолеты будут летать как в Тбилиси, так и в Батуми, рассказали в авиакомпании.
Полеты в Тбилиси
В грузинскую столицу «Red Wings» начнет летать с 29 октября. Они будут отправляться из ставропольского курорта по вторникам и воскресеньям.
Стоимость билета начинает от 4,4 тыс рублей без багажа.
Полет займет около 1 часа.
Полеты в Батуми
Первый самолет авиакомпании отправится в столицу Аджарии 2 ноября. Рейс будет осуществляться также дважды в неделю – в четверг и субботу.
Билет в одну сторону без багажа обойдется минимум в 5,5 тыс рублей.
Лететь придется чуть больше часа.