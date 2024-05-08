Ингушетия активно восстанавливает лесной фонд

Лесные хозяйства Ингушетии активно восстанавливают "зеленые легкие", пострадавшие от пожаров – только в нынешнем 2024 году площадь восстановления лесов в регионе выросла в 5 раз.

Власти Ингушетии продолжают интенсивно восстанавливать леса, пострадавшие от различных катаклизмов, написал в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Ингушетия вошла в число 12 регионов России, которые полностью выполнили годовой план по искусственному лесовосстановлению. В 2024 году мы восстановили 26 га лесов! Это в 5 раз больше, чем в прошлом году"

- Махмуд-Али Калиматов

Столь впечатляющий показатель - результат работы по федеральному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", к которому активно подключились не только волонтеры, но и жители республики, добавил глава Ингушетии.

С 2019 года в республике уже восстановили сотни гектаров леса, по праву считающегося "зелеными легкими" планеты - на площади около 330 га посажено более 348 тыс саженцев различных пород деревьев, полностью восстановлено свыше 60 га лесов.