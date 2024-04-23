Вестник Кавказа

Незаконную вырубку леса почти на 60 млн рублей раскрыли в Ингушетии

Незаконную вырубку леса почти на 60 млн рублей раскрыли в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Деревья вырубались на территории сразу двух лесничеств. Площадь пострадавшего участка превышает 360 га.

В Ингушетии выявили факты незаконной вырубки деревьев в лесу. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

"На земельном участке площадью 367 га Назрановского и Али-Юртовского лесничеств, арендуемом ООО " Инг-лес", осуществлена незаконная вырубка лесных насаждений породы "Бук" - 35 шт., объемом 302.82 м3"

– пресс-служба ведомства

Сумма ущерба составила более 58 млн рублей.

По данному факту намерены завести уголовное дело о незаконной вырубке деревьев в крупном размере, совершенной группой граждан по предварительному сговору (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Максимальное наказание по этой стать составляет 7 лет лишения свободы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1500 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Бывшего депутата приговорили почти к 10 годам колонии на Ставрополье

Бывшего депутата приговорили почти к 10 годам колонии на Ставрополье

Учительница избила школьницу указкой в Дагестане

Учительница избила школьницу указкой в Дагестане

Незаконную выдачу 45 земельных участков раскрыли в Ингушетии

Незаконную выдачу 45 земельных участков раскрыли в Ингушетии

Пенсионера будут судить за организацию азартных игр в Пятигорске

Пенсионера будут судить за организацию азартных игр в Пятигорске

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы