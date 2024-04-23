Незаконную вырубку леса почти на 60 млн рублей раскрыли в Ингушетии

Деревья вырубались на территории сразу двух лесничеств. Площадь пострадавшего участка превышает 360 га.
В Ингушетии выявили факты незаконной вырубки деревьев в лесу. Об этом рассказали в прокуратуре региона.
"На земельном участке площадью 367 га Назрановского и Али-Юртовского лесничеств, арендуемом ООО " Инг-лес", осуществлена незаконная вырубка лесных насаждений породы "Бук" - 35 шт., объемом 302.82 м3"
– пресс-служба ведомства
Сумма ущерба составила более 58 млн рублей.
По данному факту намерены завести уголовное дело о незаконной вырубке деревьев в крупном размере, совершенной группой граждан по предварительному сговору (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Максимальное наказание по этой стать составляет 7 лет лишения свободы.