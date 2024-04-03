Мужчине грозит длительный срок за незаконную рубку деревьев в Кабардино-Балкарии

Житель КБР может провести в заключении ближайшие 7 лет. Он занимался масштабной вырубкой дубов на территории региона.

В Кабардино-Балкарии завели уголовное дело на мужчину, работающего в Лескенском лесничестве. Об этом сказано в сообщении МВД республики.

В ведомстве отметили, что работник подозревается в незаконной вырубке деревьев в особо крупном размере. Сумма ущерба оценивается минимум в 5 млн рублей.

Мужчина был пойман прямо на месте рубки. К этому моменту он успел спилить несколько дубов, общий объем которых достигает 25 кубометров.

Подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.