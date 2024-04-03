Вестник Кавказа

Мужчине грозит длительный срок за незаконную рубку деревьев в Кабардино-Балкарии

Мужчине грозит длительный срок за незаконную рубку деревьев в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель КБР может провести в заключении ближайшие 7 лет. Он занимался масштабной вырубкой дубов на территории региона.

В Кабардино-Балкарии завели уголовное дело на мужчину, работающего в Лескенском лесничестве. Об этом сказано в сообщении МВД республики.

В ведомстве отметили, что работник подозревается в незаконной вырубке деревьев в особо крупном размере. Сумма ущерба оценивается минимум в 5 млн рублей.

Мужчина был пойман прямо на месте рубки. К этому моменту он успел спилить несколько дубов, общий объем которых достигает 25 кубометров.

Подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1235 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Поджигателей новогодней елки наказали в Буйнакске

Поджигателей новогодней елки наказали в Буйнакске

Нападение на наряд ППС в КЧР: в розыск объявлены пятеро преступников

Нападение на наряд ППС в КЧР: в розыск объявлены пятеро преступников

Мужчине грозит длительное лишение свободы за вымогательство денег на Ставрополье

Мужчине грозит длительное лишение свободы за вымогательство денег на Ставрополье

В ингушском Экажево нашли еще одного любителя оружия

В ингушском Экажево нашли еще одного любителя оружия

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы