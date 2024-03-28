Вестник Кавказа

Мужчину задержали за незаконную вырубку деревьев в Кабардино-Балкарии

Мужчину задержали за незаконную вырубку деревьев в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КБР завели дело на местного жителя за незаконную вырубку деревьев. Сумма ущерба превышает 1 млн рублей.

В Кабардино-Балкарии задержан местный житель, занимавшийся незаконной вырубкой деревьев. Об этом рассказали в региональном МВД.

"Согласно оценке министерства природных ресурсов КБР, причиненный государству ущерб превысил 1,1 млн рублей"

– пресс-служба ведомства

Мужчину застали с поличным, когда он рубил деревья. Он сообщил, что деревья ему нужны для отопления своей теплицы.

По данному факту завели уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

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