Вестник Кавказа

Жителя Кабардино-Балкарии осудили за пожар на территории колонии

Жителя Кабардино-Балкарии осудили за пожар на территории колонии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Действия мужчины привели к пожару, в результате которого сгорела кровля плодоовощного хранилища.  Сумма ущерба составила сотни тысяч рублей.

В Кабардино-Балкарии вынесли приговор в отношении рабочего овощехранилища, действия которого привели к пожару в исправительной колонии. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Мужчину осудили на 2 года и 8 месяцев лишения свободы, которые ему предстоит провести в колонии-поселении. Его также обязали выплатить штраф в размере 7 тыс рублей.

Было установлено, что фигурант, находясь в здании плодоовощного хранилища, решил пренебречь правилами безопасности и поджог пластиковый пакет.  Огонь перекинулся на здание, в результате чего кровля выгорела и разрушилась.

Сумма причиненного ущерба превысила 800 тыс рублей.

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