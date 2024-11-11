Чем запомнилась первая неделя COP29 в Баку?

На 29-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата в Баку были достигнуты важные, прорывные результаты, включая согласование жестких стандартов для централизованного углеродного рынка под эгидой ООН. "Вестник Кавказа" пообщался с участниками COP29.

С 11 ноября в Баку проходит Конференция сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата COP29. Несмотря на попытки отдельных стран сорвать ее проведение, в азербайджанской столице собрались представители 198 государств-участников рамочной конвенции.

Кто приехал и кто не приехал на COP29

В Баку прибыли, в частности, премьеры Великобритании и Италии, президент Евросовета, еврокоммисары по энергетике и климату, генсек ООН, наследные принцы Саудовской Аравии и Кувейта, король Иордании, президенты Турции, ОАЭ, Беларуси, Израиля, Ирака, Польши, Таджикистана, Сербии, Казахстана, Финляндии, Колумбии, Узбекистана, Болгарии и Латвии, а также премьеры Венгрии, Грузии, Албании, Испании и Пакистана. На саммит не смог приехать президент России Владимир Путин, но от РФ прилетел премьер-министр Михаил Мишустин. Китайский лидер Си Цзиньпин отправил вице-премьера Дин Сюэсяна.

В конференции не участвует глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Джозеф Байден, а также президент Бразилии и премьер-министры Канады, ЮАР, Индии и Германии. Отсутствие Байдена можно объяснить его тяжелым состоянием. Макрон отказался из-за антиазербайджанской политики. Индия тоже солидаризируется с армянской стороной. Шольц, несмотря на попытки посредничества между Арменией и Азербайджаном, сейчас занят политическим кризисом в Германии.

По наблюдению некоторых журналистов, даже несмотря на отсутствие ряда лидеров, конференция в Азербайджане стала самым представительным глобальным саммитом на постсоветском пространстве с развала СССР. В Баку прибыли свыше 50 глав государств и правительств, 80 тыс иностранных гостей. Климатическая конференция ООН впервые проводится в СНГ.

Стоит отметить, что COP29 проходит в очень трудных мировых условиях. Россия сосредоточена на украинском конфликте, Европа замерла в ожидании возвращения Дональда Трампа в Белый дом, на Ближнем Востоке идет несколько войн одновременно, а Китай готовится к новой торговой войне с США. Даже на Генеральной Ассамблее ООН - самой представительной мировой структуре - не всегда собираются главы государств. Так что для Азербайджана столь успешное начало COP29 является огромным достижением: столько высшего руководства со всего мира удалось собрать в Баку.

Послания Ильхама Алиева

В ходе своих выступлений на конференции президент Азербайджана Ильхам Алиев прямо говорил о проблемах, которые стараются создать Баку отдельные страны и структуры. Он напомнил, что два года назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сама предложила подписать с Баку соглашение о стратегическом партнерстве в области энергетики: "Это было предложение Европейской комиссии. Два года назад президент Еврокомиссии приезжала в Баку и подписала с нами этот документ. Потому что им нужен был наш газ. Они просили нас помочь". Теперь же фон дер Ляйен отказалась от поездки в Баку, мотивировав это потребностью "сосредоточится на своих институциональных обязанностях" при смене состава Еврокомиссии.

Ильхам Алиев прямо раскритиковал Францию. "Режим президента Макрона убил 13 и ранил 169 человек во время законного протеста канаков в Новой Каледонии в этом году. 1700 человек было арестовано", - сказал он, добавив, что ни Еврокомиссия, ни Европарламент, ни ПАСЕ не осуждали эти преступления. Президент Франции, по информации Politico, не приехал в Баку именно из-за обвинений Алиевым Парижа в неоколониализме.

Досталось и уходящему главе евродипломатии Жозепу Боррелю. "Что еще можно ожидать от Европейского парламента и ПАСЕ, если главный европейский дипломат Жозеп Боррель называет Европу садом, а весь остальной мир - джунглями? Если мы джунгли, то держитесь от нас подальше и не вмешивайтесь в наши дела", - заявил азербайджанский лидер.

Решения COP29

Конференция продлится еще неделю, но уже сейчас можно говорить о ряде прорывных решений. По итогам первого дня работы COP29 участники договорились об установлении стандартов единого углеродного рынка под эгидой ООН.

"Стороны согласовали жесткие стандарты для централизованного рынка углерода в рамках ООН. Еще многое предстоит сделать, но это хорошее начало, результат более чем десятилетней работы", - отметил исполнительный секретарь Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК) Саймон Стил 12 ноября. Накануне он призывал участников COP29 достичь запуска международных углеродных рынков, завершив согласование шестой статьи Парижского соглашения по климату. Данная норма предусматривает установление конкретных механизмов регулирования выбросов парниковых газов и торговли углеродными единицами.

Страны договорились о правилах создания и торговли углеродными кредитами. Это создаст возможность для формирования многомиллиардных рынков "углеродных кредитов" под контролем ООН, отмечает Financial Times. Reuters, ссылаясь на одного из участников дискуссий, информировала о том, что старт глобального рынка сертификатов может состояться уже в следующем году. Открытие этого рынка даст крупным загрязнителям возможность компенсировать свои выбросы токсичных веществ в атмосферу, приобретая углеродные кредиты у стран, которые смогли сократить выбросы парниковых газов более чем на заявленный уровень. Затем покупающие страны смогут использовать углеродные кредиты для достижения климатических целей, зафиксированных в их национальных планах.

По оценкам Международной ассоциации торговли выбросами — организации, поддерживающей углеродные рынки, — общий объем торговли на рынке, управляемом ООН, может составить $250 млрд в год к 2030 году и сократить ежегодные выбросы на 5 миллиардов метрических тонн углерода. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая перед журналистами, отметил, что новые правила ООН для рынка углеродных кредитов были приняты после 20 часов переговоров. "Эта договоренность касается статьи 6.4 Парижского соглашения, которая, как мы все знаем, обсуждалась много лет", – заявил министр.

В рамках конференции также подписан ряд других глобальных, многосторонних и двусторонних документов, запущено множество важных проектов. Так, 15 ноября глава Минкультуры Азербайджана объявил о запуске платформы "Культура для климата". Ранее данную платформу, направленную на борьбу с изменением климата, презентовали в ЮНЕСКО.

В этот же день представители правоохранительных органов со всего мира обсудили сотрудничество и вклад в борьбу с глобальным потеплением. Выступивший на встрече генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев заметил, что защитить планету от экологических преступлений можно, лишь объединив усилия ответственных органов.

15 ноября прошла Министерская встреча SPECA (Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии), посвященная Диалогу по климату и инновациям. По итогам встречи была подписана совместная декларация. Министр экономического развития Азербайджана Микаил Джаббаров подчеркнул важность SPECA для региона, отметив, что эта программа стала основой для развития регионального сотрудничества. Он добавил, что SPECA способствует экономическому прогрессу, экологической устойчивости и внедрению инноваций в государствах-участниках. Благодаря ее поддержке экономическое состояние стран укрепляется, и они могут эффективно справляться с вызовами изменений климата в будущем.

Энергетика и бизнес на COP29

Участники конференции также подписали ряд соглашений по крупным энергетическим проектам.

Так, 12 ноября было подписано соглашение о сотрудничестве между энергетическими компаниями SOCAR и Italgas, которое позволит им обмениваться опытом и технологиями. Документ подписали вице-президент SOCAR Эльшад Насиров и генеральный директор Italgas Паоло Галло. Компании намерены обмениваться знаниями с целью ускорения энергетического перехода, а также будут использовать технологию Picarro для выявления газовых утечек.

На второй день COP29 стало известно, что Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подпишут соглашение о создании "зеленого" коридора. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Азербайджана. Заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов заявил на панельной дискуссии на тему "Средиземноморский импульс: Ускорение на пути к 1 ТВт возобновляемой энергии к 2030 году", что межправительственное соглашение по реализации проекта "зеленого" энергетического коридора будет подписано в среду.

К 2030 году Азербайджан намерен достичь 30% самообеспечения энергией из возобновляемых источников. Эта цель может быть достигнута раньше запланированного срока благодаря ускорению "зеленого" перехода. В этих рамках ожидается вложение $2,5 млрд в проекты солнечных и ветряных электростанций.

Представители Азербайджана, Казахстана и Китая 12 ноября подписали соглашение о создании предприятия для строительства интермодального грузового терминала в Бакинском морском порту. Основной целью проекта является увеличение объемов грузоперевозок. Терминал будет занимать площадь в 40 га. Важно упомянуть, что "Казахстанские железные дороги" предоставляют услуги по грузоперевозкам через Срединный коридор, а компания Xi'an Free Trade Port организует контейнерные грузоперевозки из Китая в Европу. Ожидается, что строительство и ввод в эксплуатацию нового терминала будут способствовать устойчивому росту объемов грузов, перевезенных контейнерными поездами из Китая в Европу через Срединный коридор. Также терминал должен ускорить разгрузку, сократить стоимость перевозок и уменьшить время, необходимое для перевалки грузов.

Азербайджан получит поддержку от китайских компаний в сфере зеленой энергетики. 14 ноября стороны подписали несколько соглашений для реализации этой цели. Министерство энергетики Азербайджана сообщило, что соглашения касаются развития возобновляемых источников энергии в стране. В соответствии с подписанными документами, китайские компании инвестируют в проекты возобновляемой энергетики в Азербайджане и помогут создать Центр исследований и развития в республике.

13 ноября стало известно, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и компания Silk Way Alat Free Economic Zone, ответственная за развитие свободной экономической зоны в Аляте, достигли соглашения о создании уникального "зеленого аэропорта". Этот аэропорт станет значимым элементом в функционировании Бакинского морского порта.

На следующий день прошла встреча Микаила Джаббарова с министром по торговой политике и экономической безопасности Великобритании Дугласом Александром и финансовым секретарем казначейства Великобритании лордом Спенсером Элиоттом Ливермором. Британские министры высоко оценили вклад Азербайджана в глобальные инициативы и реализуемые "зеленые" проекты. Стороны договорились расширять экономические связи.

В рамках конференции 14 ноября также прошла сессия высокого уровня, посвященная партнерству с Программой Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC). На встрече была подписана Бакинская декларация, касающаяся климата, инноваций и торговли. CAREC способствует усилению регионального сотрудничества, инвестируя в высококачественные проекты в разных отраслях. Микаил Джаббаров подчеркнул важность программы CAREC для развития региона. Азербайджан как ключевой транспортный узел играет значительную роль в улучшении трансграничных и транзитных процедур, логистики и цифровизации торговли.

В рамках COP29 14 ноября свою первую встречу провели главы министерств окружающей среды и экологии стран-участниц Организации тюркских государств. По результатам встречи стороны подписали "Министерскую декларацию", которая включает в себя общую позицию и совместный план действий в области окружающей среды и устойчивого развития на уровне министров ОТГ.

Как проходил COP29?

Опыт конференции в Баку является образцовым для тех стран, которые планируют проводить аналогичный саммит в будущем. Вице-президент Бразилии Жералду Алкмин 13 ноября отметил, что организованный на самом высоком уровне COP29 в Баку станет примером для его страны при подготовке к COP30. Он заявил, что Бразилия обязательно будет учитывать опыт Азербайджана. Основные темы, обсужденные на заседаниях в Баку, будут заново рассмотрены на климатической конференции в Бразилии.

Активную работу на COP29 ведет представленная собственным павильоном российская делегация. 13 ноября было подписано соглашение о строительстве углеродного испытательного полигона в Азербайджане, в котором участвует Россия. Меморандум о создании данного полигона в Кура-Аразской низменности был разработан в ходе нескольких сессий с участием министра науки РФ Валерия Фалькова. Во время сессий обсуждались инициативы по созданию "зеркальных" испытательных площадок для углеродного волокна, которые призваны разработать совместные международные протоколы мониторинга и исследовать климатическую информацию.

14 ноября на полях COP29 в рамках работы павильона РФ прошло одно из ключевых мероприятий российской деловой программы. "Вестнику Кавказа" удалось пообщаться с его участником.

"Нашим экспертам удалось проинформировать зарубежных коллег относительно российских подходов к проблеме противодействия изменениям климата, устойчивого развития, а также наладить международное сотрудничестве по вопросам реализации справедливого энергетического перехода", - сказал кандидат экономических наук, доцент, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России Игбал Гулиев.

Эксперт сообщил, что в рамках деловой программы в павильоне РФ было уделено внимание повестке БРИКС. "В продолжение российского председательства в БРИКС были обсуждены актуальные вопросы международного сотрудничества на пути к справедливому энергетическому переходу. Страны, входящие в объединение БРИКС, придерживаются концепции справедливого энергетического перехода, в основе которой лежит независимость и свобода выбора путей энергоперехода, формирования энергетических балансов и развития энергетики исходя из национальных приоритетов. В рамках российского председательства в БРИКС в 2024 году проведено исследование по формированию общих подходов стран БРИКС к справедливому энергетическому переходу", - отметил Гулиев.

В первый день конференции прошла экспертная сессия под названием "Роль неправительственного сектора в решении задач по адаптации к климатическим изменениям". Организатором выступило Российское экологическое общество при поддержке Центра зеленой дипломатии РУДН. На сессии был представлен обзор действующих проектов и инициатив неправительственного сектора России, направленных на адаптацию к изменениям климата. В мероприятии участвовали представители таких организаций, как Фонд "Чистые моря", Фонд "Озеро Байкал", Ассоциация "АРВИС", Газпромбанк, а также Всероссийский молодежный экосоюз "Экосистема" с Камчатки. Модератором сессии стал Рашид Исмаилов, глава Российского экологического общества и директор Центра зеленой дипломатии РУДН.

29-ая Конференция сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата продлится до 22 ноября.